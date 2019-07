Tunesisch president overleden

De Tunesische president Beji Caid Essebsi is donderdagmorgen in een militair hospitaal in de hoofdstad Tunis overleden, zo heeft het presidentschap bekendgemaakt. De 92-jarige president was woensdagavond in het hospitaal opgenomen, voor de tweede keer in ongeveer een maand.

De Tunesische president Beji Caid Essebsi op 31 maart 2019. © Reuters