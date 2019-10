Zondag kiezen Tunesiërs een nieuw parlement. De twee partijen die het bij de vorige parlementsverkiezingen, in 2014, nog goed deden staan ofwel op verlies (het islamistische Ennahdha), of zijn versplinterd (Nidaa Tounes). In hun plaats kwam een hele plejade van partijtjes en onafhankelijke lijsten.

Drie weken na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen, en een week voor de tweede ronde, trekken de Tunesiërs zondag opnieuw naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Die stembusgang wordt beschouwd als cruciaal voor de hertekening van het politieke landschap in Tunesië. De twee partijen die het bij de vorige parlementsverkiezingen, in 2014, nog goed deden staan ofwel op verlies (het islamistische Ennahdha), of zijn versplinterd (Nidaa Tounes). In hun plaats kwam een hele plejade van partijtjes en onafhankelijke lijsten.

De presidentsverkiezingen waren oorspronkelijk gepland voor november, maar werden naar voor geschoven nadat president Beji Caid Essebsi eind juli overleed. Daardoor verzeilde de stembusgang van komende zondag wat op de achtergrond.

De tweede ronde van de presidentsverkiezingen gaat tussen Kaïs Saïed, een onafhankelijk academicus die als winnaar uit de eerste ronde kwam, en de gevangen genomen mediamagnaat Nabil Karoui. Een goed resultaat voor Karoui's partij Qalb Tounes, een afsplitsing van Nidaa Tounes, zal vanzelfsprekend in het voordeel spelen van Karoui. Zijn tegenstrever Saïed van zijn kant gaf geen stemadvies - hij zegt zich te kanten tegen een partijsysteem.

Verdeeld politiek landschap

In totaal zijn er meer dan 1.500 lijsten, en meer dan 15.000 kandidaten, voor de 217 zetels van de Tunesische volksvertegenwoordiging. Zeker een derde van de lijsten zijn van onafhankelijken, wat het al verdeelde politieke landschap in het Noord-Afrikaanse land nog verder vertroebelt. Over de meeste thema's bestaat er trouwens weinig onenigheid tussen de meeste partijen.

In de campagne zette Ennahdha fors in op de strijd tegen corruptie, waarmee ze probeert het verschil te maken met Karoui en zijn Qalb Tounes. 'Als het volk ons weer zijn vertrouwen toezegt, dan zullen we regeren met de revolutionaire krachten die niet van corruptie verdacht worden', zei boegbeeld Rached Ghannouchi. Hij ambieert het voorzitterschap van het parlement. De Ennahdha-kandidaat bij de presidentsverkiezingen haalde de tweede ronde niet, en de partij steunt nu Saïed.

Vandaag is Ennahdha met 69 zetels nog de grootste partij. In 2014 kwam Nidaa Tounes weliswaar als winnaar uit de verkiezingen met een anti-islamistisch programma. Nadien sloot de partij echter een bondgenootschap met Ennahdha, waarop de partij versplinterd raakte en nu nog 26 zetels telt. Onder andere premier Youssef Chahed stapte uit Nidaa Tounes. Hij richtte Tahya Tounes op. Ook Qalb Tounes, van presidentskandidaat Karoui, komt voort uit die Nidaa Tounes. De overleden president Essebsi kwam eveneens uit deze partij.

Wie na zondag de grootste partij zal zijn, is onzeker. De publicatie van peilingen is verboden, maar volgens officieuze peilingen zouden onafhankelijke lijsten winnen en het halen van Ennahdha en Qalb Tounes.

Zeven miljoen Tunesiërs

Zeven miljoen Tunesiërs trekken zondag naar de stembus. De eerste voorlopige resultaten worden woensdag verwacht. De grootste partij krijgt twee maanden om een regering te vormen die in het parlement een meerderheid van 109 stemmen achter zich moet krijgen. De kans is groot dat de winnaar steun zal moeten zoeken bij andere blokken. Als dat niet lukt, kan de president een premier aanduiden die vervolgens twee maanden krijgt om een regering te vormen die de steun krijgt van een meerderheid in het parlement.

