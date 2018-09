Tunesië staat open voor vluchtelingenakkoord met Europa

De Europese Unie streeft samen met Noord-Afrikaanse landen naar een vluchtelingenpact zoals dat eerder al was overeengekomen met Turkije. Het idee is de migratiestroom naar Europa in een Noord-Afrikaans land tegengehouden wordt. Wie geen verblijfspapieren krijgt, kan op die manier niet in een Europees land in de illegaliteit verdwijnen.

Bondskanselier Angela Merkel pleitte er donderdag tijdens de vergadering van Europese staats- en regeringsleiders in Salzburg voor om de gesprekken met Egypte, maar ook met Tunesië, Marokko en Libië te intensiveren.

Tunesië zegt nu open te staan voor een vluchtelingendeal met Europa. De regering van het lang streeft een alomvattende overeenkomst met Brussel na over migratie, zei de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tunesië onderhandelt daarover al geruime tijd met de EU. Er is echter nog geen informatie over het aangekondigde plan.

Het land tracht de migratie te bestrijden, maar roept tegelijkertijd op om die op een georganiseerde manier te reguleren, aldus Buitenlandse Zaken. Het land rekent op immigratiequota voor gekwalificeerde Tunesische werknemers, zoals zijn regering is overeengekomen met Frankrijk of Zwitserland. We willen dit plan naar andere landen zoals Duitsland uitbreiden.'

Tunesië is net als Libië een transitland voor migranten die via de Middellandse Zee Europa willen bereiken. In juli had een boot met een 40-tal migranten bijna drie weken voor de Tunesische kust gelegen voor die de haven van Zarzis mocht binnenvaren. Italië, Malta en Tunesië schoven wekenlang de verantwoordelijkheid naar elkaar toe. De migranten wilden eigenlijk toegang tot een Europese haven afdwingen.