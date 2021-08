Tunesië heeft zondag een intensieve vaccinatiecampagne tegen het coronavirus gevoerd. Op één dag tijd hebben exact 551.008 mensen van veertig jaar en ouder een vaccin tegen het coronavirus gekregen, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

De vaccinatiemarathon kwam er op initiatief van president Kais Saied. Hij heeft alle veertigplussers in het land opgeroepen om voor een coronaprik af te zakken naar een van de 335 vaccinatiecentra. Vooral rond de middag hebben veel Tunesiërs zich aangediend. Rond 13 uur hadden al iets meer dan 300.000 mensen een prik gekregen, volgens de officiële cijfers.

Tunesië heeft de voorbije twee weken meer dan zes miljoen vaccindoses ontvangen van Arabische en westerse landen. De komende dagen worden nog twee miljoen en vervolgens nog eens vier miljoen vaccins verwacht. Tunesië hoopt met die voorraad 50 procent van de bevolking te kunnen vaccineren tegen midden oktober.

Politieke en economische troebelen

Het Noord-Afrikaanse land wordt zwaar getroffen door de deltavaiant van het virus. Bovendien is de vaccinatiecampagne er erg laat op gang gekomen. Het aantal coronadoden is er sinds maart meer dan verdubbeld, tot boven de 20.000. Bij de bevolking heerst grote onvrede over de manier waarop de coronacrisis werd aangepakt. Tegelijk kampt Tunesië met zware economische problemen.

In juli had de toenmalige minister van Volksgezondheid beloofd dat iedereen zich kon laten vaccineren, waarna bleek dat er bij benadering niet voldoende vaccins voorradig waren. Eerst ontsloeg de premier de minister. Vervolgens, op 25 juli, ontsloeg president Kais Saied de regeringsleider en schortte hij de activiteiten van het parlement op.

