Een krachtige aardbeving heeft woensdag kort voor middernacht (omstreeks 15.30 uur Belgische tijd) het Japanse Fukushima getroffen.

De Japanse meteorologische dienst heeft een tsunamiwaarschuwing voor de prefecturen Fukushima en Miyagi uitgevaardigd. Of er in de atoomruïne in Fukushima schade is ontstaan, is nog niet geweten. De sterke en lange beving was tot in Tokio te voelen.

Twee miljoen gezinnen zijn zonder stroom gevallen, meldt de Japanse energiemaatschappij Tepco. Ook in Tokio en omgeving zijn er blackouts. De Japanse premier Fumio Kishida heeft een noodcentrum opgezet, weet het Japanse persbureau Kyodo.

De aardbeving komt er bijna dag op dag 11 jaar na de verwoestende ramp van 11 maart 2011. Toen kwamen bij een enorme tsunami zo'n 20.000 mensen om het leven. In de kerncentrale van Fukushima vonden destijds in drie units meltdowns plaats.

Japan is een van de meest aardbevingsgevoelige landen ter wereld. Tepco, dat de kerncentrale beheert, onderzoekt of de nieuwe krachtige beving onregelmatigheden heeft veroorzaakt.

