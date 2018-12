Tsunami Indonesië: dodentol loopt op tot 373

De tsunami sloeg zaterdag plots toe aan de kusten van de eilanden Java en Sumatra. De vloedgolf zou zijn veroorzaakt door onderzeese aardverschuivingen, veroorzaakt door uitbarstingen van de vulkaan Anak Krakatau.

Omdat het net op dat moment vloed was, werd de situatie nog verergerd door de gelijktijdige overstroming, zei woordvoerder Sutopo Nugroho van de civiele bescherming. Volgens hem stierven er zowel mensen in de provincie Lumpang op Sumatra aan de noordkant van de zeestraat van Soenda als in de Javaanse provincie Banten, ten zuiden van de zeestraat en grenzend aan de Indonesische hoofdstad Jakarta.

Reddingswerkers proberen met behulp van graafmachines en ander zwaar materieel het puin te ruimen. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. De overheid waarschuwt voor het risico op nieuwe vloedgolven aangezien de vulkaan nog steeds actief is.

Een aantal van de zwaarst getroffen gebieden bevinden zich in Banten, waar veel strandaccommodatie is voor toeristen. Alleen al daar zijn volgens Nugroho 126 mensen omgekomen. Vanwege het vakantieseizoen was er veel bedrijvigheid. Volgens Nugroho zijn minstens 430 huizen, negen hotelcomplexen, tien schepen en tientallen auto's beschadigd. Zware schade werd onder meer gemeld van het toeristenstrand Carita. Nugroho verspreidde videobeelden op Twitter waarop hopen puin door verwoeste huizen en volledig gesloopte auto's te zien zijn.

Geen buitenlanders

Vooralsnog zijn er 'geen aanwijzingen dat er buitenlanders onder de slachtoffers zijn'. Dat liet de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders op Twitter weten.

Om na te gaan of eventueel Belgen getroffen zijn door de vloedgolf, neemt de FOD Buitenlandse Zaken contact op met de Belgische ambassade in Jakarta. Een woordvoerster van Thomas Cook/Neckermann en een woordvoerder van TUI laten weten dat de touroperators geen klanten hebben in het getroffen gebied.

Geen nieuwe ervaring

Indonesië ligt op de Pacifische Ring van Vuur, de geologisch meest actieve zone van de aarde. Voor de inwoners zijn aardbevingen, tsunami's en vulkaanuitbarstingen geen nieuwe ervaring. De eilandenarchipel telt meer actieve vulkanen dan eender waar ter wereld. De bekendste tsunami was die van tweede Kerstdag, op 26 december 2004, toen na een krachtige zeebeving in de Indische Oceaan een tsunami ontstond die in veertien landen in de regio 228.000 doden maakte, onder wie ook heel wat buitenlandse toeristen. In Indonesië stierven toen meer dan 160.000 mensen.

Eerder dit jaar in september werd het populaire vakantie-eiland Sulawesi getroffen door een zware aardbeving die een tsunami had veroorzaakt, die aan meer dan 2.200 mensen het leven kostte. Veel Indonesiërs raakten verbitterd omdat de overheid volgens hen te traag reageerde om hulp te bieden.