Tsunami in Indonesië: 43 doden, 600-tal gewonden

Tientallen gebouwen raakten beschadigd. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want de overheid is nog steeds informatie aan het verzamelen vanuit de gebieden waar de tsunami toesloeg.

De meeste slachtoffers vielen in de provincies Lampung op Sumatra en Banten op Java. Vooral in die laatste provincie zou er veel schade zijn. De regio is ook bij toeristen populair, onder meer om te surfen. Op Carita Beach in Nanten zijn 430 huizen, negen hotels en tientallen boten en auto's vernield.

Op sociale media zijn getuigenissen te lezen van buitenlandse toeristen. De Noors Øystein Lund Andersen moest vluchten toen hij op de strand foto's aan het nemen was van de vulkaan. 'Ik zag een grote golf die vijftien à twintig meter landinwaarts trok. Een volgende golf spoelde het hotel binnen en spoelde auto's weg. We zijn erin geslaagd door het bos naar hoger gelegen gebied te trekken, waar we nu worden opgevangen door de lokale bevolking. We zijn gelukkig ongedeerd', schrijft hij op Facebook.