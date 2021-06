Honderden Tsjechische vrouwen die tegen hun wil gesteriliseerd werden, zullen een compensatie krijgen. De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft daarover een wet goedgekeurd.

Het wetsvoorstel werd met 120 stemmen voor, één stem tegen en 29 onthoudingen goedgekeurd. De tekst moet nog nog door de Senaat goedgekeurd worden en indien dat gebeurt, ondertekend worden door president Zeman. Volgens het voorstel krijgen vrouwen die zich tussen 1966 en 2012 gedwongen lieten steriliseren, een eenmalige geldsom van 300.000 kronen (11.788 euro).

Parlementslid Pavla Golasowska legt uit dat veel vrouwen niet over de procedure werden geinfomeerd of enkel toestemming hadden gegeven nadat ze bedreigd werden. Sommige vrouwen kregen bijvoorbeeld de boodschap dat hun kinderen afgepakt zouden worden als ze zich niet lieten steriliseren. In totaal zouden tot 400 personen aanspraak maken op een compensatie, onder wie ook enkele mannen.

Roma

Vooral vrouwen uit de Roma-gemeenschap werden getroffen door de praktijk. Er wonen naar schatting 250.000 Roma's in Tsjechië.

Conservatief parlementslid Bohuslav Sobotka, zelf een gynaecoloog, zei vrijdag dat gynaecologen niets te verwijten valt. Het ging om een 'fout van het communistische systeem' van voor 1989, zei hij. Andere politici beschuldigen de medische sector dan weer van hypocrisie. De gedwongen sterilisaties hebben tot nu toe nog niet geleid tot strafrechtelijke gevolgen voor de betrokken artsen.

In 2007 kreeg een Roma-vrouw al via de rechtbank een schadevergoeding omdat ze naar eigen zeggen nooit de toelating had gegeven om gesterilliseerd te worden. Ze dacht dat de artsen in het ziekenhuis een spiraaltje hadden ingeplant, en ontdekte pas dat ze gesteriliseerd werd toen ze dat spiraaltje wilde laten weghalen omdat ze weer zwanger wilde worden. De regering verontschuldigde zich in 2009 voor de praktijken.

