Tsjaad kondigt noodtoestand af in oosten van land na geweld tussen gemeenschappen

De Tsjadische president Idriss Déby heeft zondag de noodtoestand afgekondigd in twee provincies in het oosten van het land, na botsingen tussen gemeenschappen waarbij in augustus tientallen doden vielen. Hij eiste ook de ontwapening van burgers.

Boeren zoeken beschutting tegen de zon in Ouaddaï, een oostelijke regio van Tsjaad, 25 maart 2019 © tsjaad