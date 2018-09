Tsipras waarschuwt voor 'zij die Europa willen afschaffen'

Zij die in 2015 bang waren toen Syriza in Griekenland aan de macht kwam, moeten nu toegeven dat de dreiging voor de EU niet komt van mensen die de neoliberale koers van Europa in vraag stellen, maar van mensen die de EU willen afschaffen - dat heeft de Griekse premier Alexis Tsipras gezegd in zijn toespraak in het Europees Parlement.

De Griekse premier was de negende regeringsleider die naar het Europees Parlement kwam om over de toekomst van Europa te debatteren. In mei zakte ook Charles Michel al naar het parlement af om met de Europese volksvertegenwoordigers in debat te gaan.

De komst van Tsipras viel nagenoeg samen met het einde van het Europese hulpprogramma voor Griekenland. Het land hing sinds 2010, toen een schuldencrisis losbarstte die het niet alleen de baas kon, aan een noodlijn. Eind augustus liep het derde en laatste programma definitief af.

In Straatsburg schetste Tsipras dinsdag een triomfantelijk beeld van de inspanningen die zijn land getroost heeft om de crisis te boven te komen. 'In 2015 hadden sommigen schrik van Syriza en van links, jullie dachten dat het in vraag stellen van het neoliberale Europa gevaarlijk was', zei Tsipras. 'Maar vandaag erkennen jullie dat je je vergist hebt, dat zij die Europa bedreigen niet diegenen zijn die voor verandering strijden, maar zij die Europa willen afschaffen, zij die ingaan tegen de solidariteit en de samenhang tussen volkeren.'

Tsipras lanceerde een oproep om het Europese gedachtegoed niet het slachtoffer te laten worden van 'een catastrofaal neoliberalisme en de nachtmerrie van extreemrechts', dat gevoed wordt door nationalisten en populisten. Tsipras pleit daarom voor meer transparantie van en democratische controle op de Europese instellingen, vooral de niet-officiële organen als de trojka en de eurogroep, twee instellingen waarmee Athene de voorbije jaren meermaals in aanvaring kwam. Tsipras wil ook een nieuw sociaal contract om het welzijn en de welvaart van Europa te bevorderen.

De reacties in het parlement op de toespraak van Tsipras waren gemengd. De voorzitter van de sociaaldemocratische fractie, de Duitser Udo Bullman, feliciteerde de Griekse premier voor zijn tussenkomst en haalde uit naar het bezuinigingsbeleid van de conservatieven. Niet onbelangrijk in deze context is dat Bullman het Syriza van Tsipras graag aan zijn fractie wil toevoegen.

Bij de conservatieve EVP merkte Esteban Gonzalez Pons op dat Tsipras zelf een ander politicus geworden is en dat de toon van zijn toespraak hoogst ongepast was. 'U bent het, die toegejuicht werd door de eurosceptici en de eurofoben', herinnerde Gonzalez Pons aan de start van Tsipras' carrière als premier. 'Wij hebben deze crisis samen het hoofd geboden, wat u niet het recht geeft om u triomfantelijk op te stellen. Het is niet uw regering die applaus verdient, maar wel de Griekse burgers.'

Liberaal fractieleider Guy Verhofstadt merkte op dat Europa niet klaar is om een tweede crisis zoals die in Griekenland het hoofd te bieden. 'We hebben nog steeds geen bankenunie, een begroting voor de eurozone, veilige activa - zoals eurobonds - waarmee de euro kan concurreren met de dollar of een minister van Financiën van de eurozone.'