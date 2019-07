Bij de Griekse vervroegde parlementsverkiezingen heeft de centrumpartij Nea Dimokratia van Kyriakos Mitsotakis volgens de exitpolls een overtuigende overwinning behaald op de extreemlinkse partij Syriza van de Griekse premier Alexis Tsipras.

Op basis van de resultaten van de exitpolls komt de partij van Mitsotakis aan 155 tot 167 van de 300 parlementszetels, en zou ze alleen een regering kunnen vormen. De partij zou 40 procent van de stemmen halen, tegenover 28,5 procent voor Syriza, blijkt volgens openbare omroep ERT uit exitpolls van alle Griekse zenders samen. Syriza zou terugvallen op 77 tot 82 zetels.

Syriza boekte in januari 2015, in volle Griekse schuldencrisis, met 36,3 procent van de stemmen een grote verkiezingsoverwinning. Maar na een duidelijke nederlaag bij de Europese verkiezingen van 26 mei besliste de Griekse premier om de parlementsverkiezingen met enkele maanden te vervroegen. Normaal gezien moesten de verkiezingen pas in oktober plaatsvinden