Tshisekedi na bevestiging verkiezingsresultaat: 'Congo heeft gewonnen'

'Ik denk dat het Congo is dat gewonnen heeft. Dit is geen overwinning van het ene kamp tegen het andere', zo reageert Tshisekedi. 'Dank aan iedereen die voor mij gestemd heeft. Dank ook aan iedereen die niet voor mij gestemd heeft.'

'Ik ga me inlaten met een campagne om alle Congolezen onderling te verzoenen, om de Congolezen te verzoenen met Congo'.

Het Grondwettelijk Hof in Kinshasa besliste in de nacht van zaterdag op zondag om de klacht van de verliezende presidentskandidaat Martin Fayulu tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen te verwerpen. De oppositie rond Fayulu spreekt van verkiezingsfraude. Ook de katholieke kerk, die over heel Congo 40.000 waarnemers inzette bij de verkiezingen, zegt dat Tshisekedi de verkiezingen van 30 december niet heeft gewonnen.