Tshisekedi herkozen als Congolees president

Huidig Congolees president Félix Tshisekedi is volgens de voorlopige resultaten herkozen voor een tweede termijn. Dat heeft kiescommissie Céni zondag bekendgemaakt, tien dagen na de stembusgang. De overwinning van Tshisekedi was verwacht, nadat de huidige president in de gedeeltelijke resultaten al een grote voorsprong had genomen.

Tshisekedi haalt 73,34 procent. Eerste achtervolger is Moïse Katumbi, de machtige zakenman uit Katanga. Hij haalt 18,08 procent.

Katumbi en andere oppositiekandidaten riepen de voorbije dagen al op tot een annulatie, omdat door talrijke problemen op vele plaatsen een tweede verkiezingsdag georganiseerd moest worden. Op sommige afgelegen plaatsen werd er zelfs tot 27 december gestemd, aldus waarnemers van de katholieke en protestante kerken.

Elders, vooral in het onrustige oosten van het land, konden Congolezen dan weer niet gaan stemmen. “We verwerpen deze schijnvertoning”, klonk het zondag nog in een gezamenlijke verklaring van Katumbi en acht andere oppositiekandidaten. “We vragen ons volk om massaal de straat op te gaan, zodra deze verkiezingsfraude is uitgeroepen.”

De waarnemers van de kerken, die in het hele land ontplooid werden, stelden vast dat één kandidaat ‘zich grotendeels van de anderen onderscheidde, met meer dan de helft van de stemmen’. Tegelijk merkten ze ’talrijke gevallen van onregelmatigheden’ op ‘die de integriteit van de resultaten van verschillende verkiezingen op bepaalde plaatsen zullen aantasten’.

Ruim 44 miljoen Congolezen, op een totale bevolking van goed 100 miljoen, konden stemmen voor de viervoudige verkiezingen: behalve presidentsverkiezingen werden er ook verkiezingen voor het parlement, de provincieraden en gemeenteraden gehouden.