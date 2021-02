De Congolese president Felix Tshisekedi heeft maandag Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge tot eerste minister benoemd. Hij volgt Sylvestre Ilunga op, die eind januari tot ontslag werd gedwongen. Dat blijkt uit een mededeling die maandag werd voorgelezen op de Congolese openbare tv-omroep.

De 43-jarige Sama Lukonde was tot nu directeur-generaal van het staatsmijnbedrijf Gécamines, het industriële pronkstuk van het land. Voordien was hij ook al minister van Sport onder het presidentschap van Joseph Kabila.

Sama Lukonde is lid van Avenir du Congo (Aco), een kleine politieke partij die sinds 2018 deel uitmaakt van het kamp-Tshisekedi.

De voorbije weken opende Tshisekedi de aanval op Kabila's Front commun pour le Congo (FCC), waarmee hij na de verkiezingen van eind 2018 nog een ongemakkelijke coalitie sloot. Na die verkiezingen was Tshisekedi dan wel president geworden, maar Kabila bleef achter de schermen machtig.

Motie van wantrouwen

Begin december vorig jaar had Tshisekedi al het einde van die coalitie gevraagd, na weken van oplopende spanningen. In de plaats van een meerderheid gevormd door de achterban van Kabila en Tshisekedi kwam er een 'Union sacrée' waarvoor de president de steun kreeg van oppositiekleppers zoals Moïse Katumbi en Jean-Pierre Bemba. Ook meerdere aanhangers van Kabila liepen de voorbije weken over naar het kamp-Tshisekedi.

Eind januari werd premier Sylvestre Ilunga, die geldt als een vertrouweling van Kabila, tot ontslag gedwongen na een motie van wantrouwen in de Assemblée nationale. Ook de parlementsvoorzitters werden gedwongen op te stappen. (Belga)

