Tshisekedi belooft presidentiële gratie voor politieke gevangenen

Op een ceremonie voor de leden van de regering en leiders van Congolese instellingen verklaarde Tshisekedi bij de voorstelling van zijn programma voor zijn eerste honderd dagen aan de macht dat hij 'binnen de tien dagen een maatregel van presidentiële gratie zal nemen ten voordele van politieke gevangenen'.

Het staatshoofd beloofde ook dat hij de minister van Justitie de opdracht zou geven 'binnen dezelfde termijn alle nodige maatregelen te nemen (...) voor een voorwaardelijke vrijlating van alle personen die voor opiniedelicten vastzitten, onder meer in het kader van de politieke betogingen van voor de verkiezingen' van 30 december 2018. 'In dezelfde geest zal ik actief werk maken van omstandigheden voor een snelle terugkeer van de landgenoten die momenteel om politieke redenen in het buitenland verblijven (...)', voegde hij eraan toe.

Onder de politieke bannelingen is opposant Moïse Katumbi, vroeger een bondgenoot van voormalig president Joseph Kabila, die vandaag in België leeft. Katumbi liep in 2015 naar de oppositie over en vertrok in mei 2016 om medische redenen uit Congo.

Tshisekedi werd op 24 januari ingezworen als president, in opvolging van Kabila.