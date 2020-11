Het advocatenteam van president Donald Trump dat probeert verkiezingsuitslagen te betwisten, heeft zijn vurigste lid verloren. Sidney Powell maakt er niet langer deel van uit.

Sidney Powell houdt van samenzweringstheorieën. En haar ontslag kan voer zijn voor een volgende samenzweringstheorie. Toen de president de oprichting van een advocatenteam aankondigde, werd ze in een van zijn tweets genoemd als lid van de ploeg. Maar zondag deden de resterende leden alsof ze nooit in het team heeft gezeten. Ze werd dus niet echt ontslagen, was de argumentatie, ze was nooit aangeworven. 'Sidney Powell is in haar eentje advocate', aldus een verklaring van Rudy Giuliani en zijn medewerkster Jenna Ellis. 'Ze is geen lid van het Trumpteam van advocaten. Ze is evenmin een advocate voor de president in zijn persoonlijke capaciteit.'

Waarom stond ze dan donderdag op het podium achter Giuliani tijdens de persconferentie die het team gaf? Waarom kondigde hij haar donderdag aan als een lid van het 'eliteteam'?

Tijdens die persconferentie vlogen de wilde theorieën in het rond, maar bij niemand zo wild als bij Powell. Volgens haar had 'communistisch geld' de kiesfraude betaald, en had de overleden Venezolaanse leider Hugo Chavez een rol gespeeld. Chavez, die overleed in 2013, jaren voor Trump verkozen werd, had volgens haar de kiesmachines besteld, die hem in staat stelden nooit een verkiezing te verliezen, en die nu Trumpstemmen in Bidenstemmen omzetten. In interviews na die persconferentie ging ze nog verder en zag ze een rol voor de CIA in de fraude en voor de nochtans Trumpgezinde Republikeinse gouverneur van Georgia, die zou hebben meegewerkt aan een vervalsing van de uitslag in zijn staat.

De boude uitspraken noopten Tucker Carlson om haar om bewijs te verzoeken. Carlson, tegenwoordig de meest succesrijke van de presentatoren op Fox News, moet doorgaans geen moeite doen om Trump het voordeel van de twijfel te geven. Maar dit keer vond hij het toch wel heel gortig. Hij bood Powell een uur zendtijd uit om haar bewijzen uit de doeken te doen. Ze weigerde te komen.

Kort voor Powell ontslagen werd/nooit aangeworven was, maakte de gewezen Republikeinse gouverneur Chris Christie brandhout van het advocatenteam, dat volgens hem het land 'in verlegenheid brengt'.

Zowel de tussenkomst van Christie als haar aanvaring met Carlson kan Powell de kop gekost hebben. Een lid van de Trumpcampagne lekte aan de Washington. 'Zelfs voor de president was ze te gek'.

