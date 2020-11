Trumpsupporters zakken morgen naar hoofdstad Washington DC af om de president te ondersteunen in zijn verzet tegen de verkiezingsuitslag. De manifestaties worden gesteund extreemrechtse en racistische groepen. Er worden ook tegendemonstraties gepland.

Het gaat om een veelheid aan acties. Er komt een actie van de eerder gematigde 'Vrouwen voor Trump' naast een meer extreme 'Miljoen MAGA Mars' en een 'Stop de Diefstal' demonstratie.

De manifestaties, meldt The Washington Post, kregen de steun van Fox News-ster Sean Hannity, maar ook van de extreemrechtse militie 'The Proud Boys', van Scott Presler, de leider van een anti-moslimgroepen en van samenzweringsadepten, zoals Alex Jones, of zoals de conservatieve 'provocateur' Jack Posobiec, die 'Pizzagate' promootte, een samenzweringstheorie over Democraten en Hillary Clinton die vanuit een pizzeria een pedofilienetwerk leidden. Een man die de theorie geloofde, opende in 2016 het vuur in pizzeria 'Comet Ping Pong' in Washington.

Alex Jones leidt, zo meldde hij aan de Post, een 'Stop de Diefstal' karavaan van Texas naar Washington. Hij zou vannacht in de hoofdstad arriveren.

Er zijn ook anti-betogingen aangekondigd, onder meer van de groep 'Refuse Fascism D.C.'.

Washington heeft geen vergunningen verstrekt voor deze demonstraties. Er is wel een vergunning aangevraagd voor 'ongeveer vijftig personen' voor 'Women for America First', een pro-Trumpgroep die ook onder het motto 'stop de diefstal' wil manifesteren.

Aantallen? Geweld?

Hoe de ordemachten zullen reageren op onvergunde manifestaties is nog niet duidelijk. Burgemeester Muriel Bowser zegt dat haar diensten de zaak bekijken, zich voorbereiden, en 'vreedzame protesten zullen ondersteunen'. Er worden maatregelen getroffen om het gewone verkeer uit de binnenstad weg te houden.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid worden relatief kleine aantallen manifestanten verwacht, verspreid over in totaal twaalf manifestaties.

Dat worden de vragen: hoeveel mensen opdagen, en hoe vreedzaam ze zich gedragen. Of er een miljoen mensen opdagen, zoals de groep 'Miljoen MAGA Mars' suggereert, wordt door de diensten van Binnenlandse Veiligheid sterk betwijfeld.

De pro-Trumpmanifestaties scharen zich achter de president in zijn verzet tegen de verkiezingsuitslag. Tot dusver heeft de president weinig tot geen succes geboekt in zijn juridische betwistingen van uitslagen, en verreweg de meeste waarnemers zien geen enkele kans dat de president via juridische weg alsnog de verkiezingswinst kan binnenhalen.

