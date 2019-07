De Europeanen moeten beseffen dat de Verenigde Staten onder president Donald Trump diepgaand zijn veranderd, zegt de Amerikaanse econoom Joseph Stiglitz. 'Deze handelsoorlog is bijna een nieuwe Koude Oorlog.'

Joseph Stiglitz geldt als een van 's werelds meest invloedrijke hedendaagse denkers. Als keynesiaan is de 76-jarige Nobelprijswinnaar een overtuigd tegenstander van het neoliberalisme. In zijn nieuwste boek People, Power and Profits, dat in november in Nederlandse vertaling uitkomt, geeft hij nieuwe argumenten voor de regulering van de economie.

...