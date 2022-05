Trumpkandidaten verliezen in primaries in Georgia

Bij voorverkiezingen in de staat Georgia hebben twee kandidaten die de zegen van Donald Trump kregen het afgelegd tegen Republikeinen die tijdens de betwiste presidentsverkiezingen verzet pleegden tegen plannen van de voormalige president om de uitslag ‘aan te passen’ of ongedaan te maken.

Uittredend gouverneur Brian Kemp won het van gewezen senator David Perdue. Het was niet nipt. Kemp won volgens gedeeltelijke tellingen 72 procent van de stemmen, tegen 22 procent voor Perdue. Donald Trump, die Kemp niet vergeeft dat hij de uitslag van de presidentsverkiezingen in Georgia niet heeft ongedaan gemaakt, porde Perdue aan om zich kandidaat te stellen tegen Kemp. Hij ondersteunde de campagne van de ex-senator met ruim 2 miljoen dollar uit zijn kiesfondsen.

Kemp, een populaire gouverneur na onder meer belastingsverlagingen, en een snelle heropening van de economie na covid, kreeg de steun van andere kopstukken binnen de Republikeinse Partij. Meest bijzonder: hij kreeg de steun van Mike Pence, Trumps vicepresident, die niet uitsluit dat hij in 2024 zelf een gooi doet naar het presidentschap.

Kemp zal in november een duel uitvechten met Democratische ster Stacey Abrams, die hij in 2018 nipt versloeg.

11.780 stemmen

Ook minister van Binnenlandse Zaken Brad Raffensperger, de man die verantwoordelijk was en is voor de kiesoperaties in Georgia, won zijn primary. In een intussen legendarisch, gelekt telefoongesprek probeerde president Trump hem onder druk te zetten om voldoende stemmen te vinden om de uitslag in Georgia om te keren. ‘Ik wil gewoon 11.780 stemmen vinden’, aldus Trump tijdens dat gesprek, één stem meer dan hij achterlag bij Biden in Georgia.

Raffensperger ging niet in op de suggesties, en kreeg dus een door Trump ondersteunde tegenstander tijdens deze primary. Volgens gedeeltelijke tellingen leidt Raffensperger met 50,7 procent van de stemmen. Zijn Trumpiaanse tegenstander Jody Hice staat op 33,6 procent.

Andere Trumpgezinde kandidaten raakten wel door hun primary, meest bijzonder ex-atleet Herschel Walker die 69 procent van de stemmen behaalde in zijn primary. Hij wordt de Republikeinse kandidaat voor de Senaat. Hij komt in november uit tegen de uittredende Democratische senator, Raphael Warnock.

Marjorie Taylor Greene

Controversieel lid van het Huis van Afgevaardigden Marjorie Taylor Greene, bekend van haar associatie met QAnon en van haar intussen afgezworen geloof in het bestaan van een joodse laserstraal die vanuit de ruimte vernielingen aanricht in Californië, won met ruim 70 procent van de stemmen hoewel ze met 5 tegenkandidaten te maken kreeg. Zij is bijna zeker van haar verkiezing in een district dat overdonderend Republikeins stemt.

Georgia wordt een cruciale staat in november. Onder impuls van Stacey Abrams hebben de Democraten een steile opgang gemaakt. Maar de onpopulariteit van president Biden, de inflatie, de olieprijzen, de pandemie etc., maken dit een moeilijk jaar voor Democraten. De zetel van Raphael Warnock kan het verschil worden tussen een Republikeinse en een Democratische meerderheid in de Senaat.