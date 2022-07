Trumpgetrouwe Steve Bannon veroordeeld voor obstructie van onderzoek naar bestorming Capitool

Steve Bannon, de voormalige adviseur en vertrouweling van ex-president Donald Trump, is vrijdag schuldig bevonden aan obstructie van het onderzoek naar de bestorming van het Amerikaanse Capitool.

Op het verdict staat een gevangenisstraf tot twee jaar cel en tot 200.000 dollar aan boetes. De minimumgevangenisstraf bedraagt 30 dagen. De strafmaat wordt pas over drie maanden bepaald.

De 68-jarige Bannon werd vorig jaar aangeklaagd omdat hij geen medewerking verleende aan de parlementaire commissie die onderzoek doet naar de aanval op het Capitool op 6 januari 2021. Zo weigerde hij om te getuigen en documenten te bezorgen.

Hij riep geen getuigen op, zijn advocaat argumenteerde dat hij loyauteit aan Donald Trump had verkozen boven getrouwheid aan de wet.

De jury was na minder dan drie uur klaar met de beraadslaging.

Bannon had op het laatste moment geprobeerd het proces tegen te houden door alsnog in te stemmen met een (liefst publiek) getuigenis voor de parlementaire commissie. De rechter vond dat geen reden om het proces te schrappen. De rechter ergerde zich ook aan ‘het politieke circus’ dat Bannon probeerde te creëren rondom de rechtszaak. Of dat getuigenis er nu nog zal komen, is niet duidelijk.

Bannon leidde de succesvolle kiescampagne van Trump in 2016. Hij werd later de ‘ideoloog’ van president Trump. Hij werd al in augustus van het eerste jaar van het presidentschap ontslagen, omdat hij lekte tegen de dochter en de schoonzoon van Trump, en omdat hij – werd gezegd en geschreven – meer publiciteit kreeg dan zijn baas.

Naderhand geraakte hij toch weer in de gratie van de president, en met name in de periode van de bestorming van het Capitool voerde hij geregeld telefoongesprekken met Trump. Hij wist nog voor de verkiezingen, bleek uit gelekte opnames, dat Trump bij (rechtmatig) verlies terstond de overwinning zou uitroepen.

Bannons advocaat kondigde een beroep aan tegen de uitspraak.