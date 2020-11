De Amerikaanse president Donald Trump zou zich nog voor de stemmen geteld zijn uitroepen tot overwinnaar bij een voorsprong in de verkiezingsnacht. Nieuwswebsite Axios heeft zondag bericht dat Trump zulke plannen al met vertrouwelingen heeft besproken. Axios baseert zich daarvoor op drie anonieme bronnen.

Door de coronapandemie wordt een recordaantal stemmen per brief verwacht. Volgens peilingen zouden vooral aanhangers van de Democraat Joe Biden daarvan gebruikmaken. In staten zoals Pennsylvania kunnen stemmen per brief nog tot dagen na de verkiezingen geteld worden.

Daardoor zou het kunnen dat Trump tijdens de verkiezingsnacht op kop ligt, maar dat zijn voorsprong in de dagen daarna verandert in een nederlaag. Dan gaan de kiesmannen en -vrouwen in plaats van Trump naar Biden. Dat zou dus beslissend kunnen zijn bij een nipt resultaat: de overwinnaar heeft minstens 270 van de 538 kiesmannen en -vrouwen nodig.

Tijdens een verkiezingsmeeting in Dubuque, in de staat Iowa, had Trump zondag nog geëist dat het resultaat in de nacht van dinsdag naar woensdag bekend moet zijn. 'Dat is altijd zo geweest en moet zo zijn.' Hij stelt al maandenlang dat het stemmen per brief leidt tot fraude. Volgens critici bereidt hij zo voor om bij een nederland twijfel te doen ontstaan over het resultaat.

Axios berichtte dat het team van Trump zich erop voorbereidt om ongefundeerd te stellen dat de Democraten de verkiezingen gestolen zouden hebben, in het geval het resultaat in Pennsylvania na de verkiezingsnacht in het voordeel van Biden uitdraait.

