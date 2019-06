De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij nog altijd zou ingaan op een aanbod van een buitenlandse overheid om schadelijke informatie door te spelen over een verkiezingsopponent.

'Ik denk dat ik het zou aannemen', zegt Trump woensdag in een interview met ABC News, ondanks de jarenlange onderzoeken die hem nog altijd achtervolgen na de pogingen van Rusland om de verkiezingen van 2016 te beïnvloeden.

In aanloop naar die verkiezingen gingen vertegenwoordigers van de Trump-campagne in op het aanbod van een Russische advocate om informatie over Hillary Clinton te verschaffen, al zou de beruchte ontmoeting in Trump Tower uiteindelijk op niets zijn uitgelopen. Wel speelden via Wikileaks uitgelekte emails van de Democraten een grote rol in de verkiezingen. Trump moedigde dat lek aan en riep Wikileaks op om ook de emails van Hillary Clinton zelf te publiceren.

Toen Trump woensdag werd gevraagd of hij de FBI zou waarschuwen of de informatie van een buitenlandse mogendheid zou accepteren, zei hij: 'Ik denk dat je het misschien allebei moet doen'. 'Misschien wil je wel luisteren, er is niets mis met luisteren', zegt Trump verder. De president voegt toe dat het aannemen van informatie 'geen inmenging' is.

Onlangs zei FBI-directeur Christopher Wray nog dat zijn agentschap 'zou willen weten' als buitenlandse overheden informatie aanbieden aan campagnes. 'Ik heb in mijn hele leven nog nooit de FBI gebeld', zei Trump. 'De FBI-directeur heeft het mis, want zo gaat het nou eenmaal niet in het leven.'