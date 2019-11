De Amerikaanse president Donald Trump ziet er een 'sterk signaal' in het ontslag van de Boliviaanse president Evo Morales aan het adres van de 'onwettige regimes' in Venezuela en Nicaragua, 'namelijk dat de democratie en de wil van het volk altijd triomferen'.

Opvallend is dat Trump de rol van het leger in het ontslag van Morales prees. 'De Verenigde Staten verwelkomen de vraag naar vrijheid van het Boliviaanse volk en het feit dat het Boliviaanse leger zijn eed is nagekomen om niet alleen individuen te beschermen, maar ook de grondwet van Bolivia', zegt hij.

Op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken luidt het intussen dat de Bolivianen zich in de grondwettelijke crisis die hun land doormaakt van geweld moeten onthouden. Na het ontslag van tientallen gezagsdragers werd maandagavond duidelijk dat de tweede vicevoorzitter van de Senaat, oppositieparlementslid Jeanine Añez, interim-president wordt. Ze kondigde meteen aan dat er verkiezingen zullen worden georganiseerd - 'met geschikte personen' - waarvan de uitslag ten laatste op 22 januari bekend moet zijn.