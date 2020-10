Trump zet tv-vragenuur op zelfde tijdstip als Biden

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn uitdager Joe Biden nemen het in plaats van in een tweede tv-debat tegen elkaar op in concurrerende vragenuren. De tv-zender NBC kondigde voor donderdagavond 20 uur plaatselijke tijd een samenkomst van Trump met kiezers in Miami aan. Exact voor hetzelfde tijdstip werd vorige week al een gelijkaardig optreden van Biden in Philadelphia aangekondigd, dat door ABC zal worden uitgezonden.

Met de aankondiging van woensdag kwam er ook nieuwe informatie vrij over de coronatest van de president. NBC meldde dat dinsdag bij Trump een PCR-test werd gedaan, die onder meer door immunoloog Anthony Fauci geanalyseerd werd. Daarbij werd 'met een hoge mate van zekerheid' vastgesteld dat Trump niet meer besmettelijk is. Trumps lijfarts Sean Conley had dit eerder al gezegd op basis van een weinig betrouwbare sneltest. Donderdag moest eigenlijk het tweede debat van de kandidaten plaatsvinden, ook als vragenuur met kiezers. De planning liep echter in het honderd toen president Trump covid-19 bleek te hebben. De organiserende commissie maakte vorige week bekend dat ze de debatten online zou laten houden in plaats van de kandidaten in één ruimte samen te brengen. Trump zegde zijn deelname daarop af. Biden kondigde zijn eigen tv-vragenuur aan.