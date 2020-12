Ook al haalde Trump een paar dagen geleden bakzeil bij het Hooggerechtshof, hij geeft de strijd tegen zijn nederlaag bij de presidentsverkiezingen nog altijd niet op.

Ook al haalde het een paar dagen geleden nog bakzeil voor het Amerikaanse Hooggerechtshof, zet het kamp van uittredend Amerikaans president Donald Trump zijn juridische strijd tegen diens nederlaag bij de presidentsverkiezingen voort.

Zeventien Republikeinse ministers van Justitie uit de 50 Amerikaanse staten hebben zich achter een klacht van Texas voor het Supreme Court geschaard. De minister van Justitie van Texas, de Republikein Ken Paxton, wil op die manier de verkiezingsresultaten in de staten Pennsylvania, Georgia, Michigan en Wisconsin ongeldig laten verklaren.

In die vier zogenaamde 'swing states' trok de Democraat Joe Biden, de uitdager van Trump, uiteindelijk aan het langste eind. De vier staten hebben het verkiezingsresultaat al bekrachtigd. Onduidelijk is ook of het Hooggerechtshof de klacht uit Texas al nog maar ontvankelijk zal willen verklaren.

Experts dichten Trump geen realistische kansen meer toe om het resultaat van de verkiezingen van begin november in de rechtbank nog in zijn voordeel te kunnen doen kantelen. Het Hooggerechtshof wees dinsdagavond al een verzoek van Republikeinen af om miljoenen stemmen in de staat Pennsylvania niet te laten meetellen.

