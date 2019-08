De Amerikaanse president Donald Trump stelde maandag voor om de wapenverkoop in de Verenigde Staten verder te reguleren. In de VS vielen dit weekend tientallen doden bij twee schietpartijen.

'We kunnen niet toestaan dat degenen die stierven in El Paso, Texas en in Dayton, Ohio, tevergeefs sterven', schreef Trump op Twitter. 'Republikeinen en democraten moeten samenkomen en strenge achtergrondcontroles verkrijgen, misschien door deze wet te koppelen aan de broodnodige hervorming van de migratie.' 'Iets goeds, zo niet GROOT moet uit deze twee tragische gebeurtenissen voortvloeien', voegde hij daar aan toe.

Op zaterdagochtend in El Paso, Texas, een stad nabij de Mexicaanse grens, opende een 21-jarige blanke man het vuur met een aanvalsgeweer in een druk winkelcentrum, waarbij hij 20 mensen doodde en 26 anderen verwondde.

Dertien uur later, in Dayton, Noordoost-Ohio, schoot een 24-jarige blanke man negen mensen dood, waaronder zijn eigen zus, voordat hij minder dan een minuut nadat hij het vuur had geopend gedood werd door de politie.

Trump haalde maandag in een volgende tweet ook uit naar de media. 'De media hebben een grote verantwoordelijkheid voor het leven en de veiligheid in ons land. Fake News heeft in grote mate bijgedragen aan de woede die zich gedurende vele jaren heeft opgebouwd. De berichtgeving moet eerlijk, evenwichtig en onbevooroordeeld zijn, of deze vreselijke problemen worden alleen maar erger!'

De Amerikaanse president zou om 10 uur plaatselijke tijd een toespraak houden, aldus het Witte Huis.