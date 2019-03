Trump zegt dan toch dat Noord-Korea verantwoordelijk is voor dood student

'Ik hou er niet van verkeerd begrepen te worden, zeker niet als het over Otto Warmbier en zijn geweldige familie gaat', tweette Trump vrijdag. 'Denk eraan, ik heb Otto samen met drie anderen teruggehaald. De vorige administratie heeft niets gedaan en hij werd onder haar toezicht opgepakt. Natuurlijk stel ik Noord-Korea verantwoordelijk voor zijn mishandeling en zijn dood.'

Trump voegt nog toe dat Warmbier niet voor niets is gestorven. 'Otto en zijn familie zijn een geweldig symbool geworden van enorme passie en kracht, en dat zal nog jaren zo blijven. Ik hou van Otto en denk vaak aan hem.'

I never like being misinterpreted, but especially when it comes to Otto Warmbier and his great family. Remember, I got Otto out along with three others. The previous Administration did nothing, and he was taken on their watch. Of course I hold North Korea responsible.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 1, 2019

....for Otto’s mistreatment and death. Most important, Otto Warmbier will not have died in vain. Otto and his family have become a tremendous symbol of strong passion and strength, which will last for many years into the future. I love Otto and think of him often! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 1, 2019

De president had donderdag na afloop van zijn ontmoeting met Kim Jong-un in Vietnam verklaard dat Kim hem vertelde dat hij niet op de hoogte is van wat er met de jongeman gebeurde, 'en ik geloof hem'. 'De Noord-Koreaanse leider voelde zich er slecht over. Ik heb er met hem over gepraat, en hij voelde zich er echt slecht over. Hij kent het dossier erg goed, maar werd pas nadien op de hoogte gebracht', aldus Trump.

Dat zorgde voor veel kritiek, zowel vanuit Democratische als uit Republikeinse hoek. En ook de ouders van Warmbier reageerden scherp. 'Kim en zijn duivelse regime zijn verantwoordelijk voor de dood van onze zoon Otto. Geen enkel excuus, geen enkele lofbetuiging kan daar iets aan veranderen', klonk het.

De Amerikaanse student werd in Noord-Korea veroordeeld omdat hij een propagandaposter zou hebben gestolen, en overleed in juni 2017 op 22-jarige leeftijd nadat hij in een comateuze toestand weer naar de VS werd gevoerd.