‘Trump wou op 6 januari zelf naar het Capitool rijden’

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump wou op 6 januari 2021 zelf naar het Capitool rijden. Dat heeft Cassidy Hutchinson, de voormalige assistente van Trumps kabinetschef Mark Meadows, dinsdag verklaard tijdens een openbare zitting van de commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, die een onderzoek instelt naar de bestorming van het Capitool.

Tijdens zijn toespraak zou Trump er volgens Hutchinson nog vanuit zijn gegaan dat hij nadien naar het Capitool zou gaan. Toen de geheime dienst hem echter meedeelde dat dat wegens veiligheidsredenen niet mogelijk was, zou Trump ‘woedend’ zijn geworden.

Volgens Hutchinson, die zich beroept op een gesprek met de verantwoordelijke officier van de geheime dienst, zou Trump daarna geprobeerd hebben om de controle over het stuur over te nemen. ‘Ik ben verdomme de president, breng me naar het Capitool’, zou hij verklaard hebben. Aanhangers van Trump bestormden op 6 januari 2021 het Capitool. Daar was het Congres bijeen om de verkiezingsuitslag te ratificeren. Bij de bestorming kwamen vijf mensen om het leven.