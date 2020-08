Ondanks zijn felle verzet tegen immigratie naar de Verenigde Staten, heeft de Amerikaanse president Donald Trump dinsdag als onderdeel van het Republikeinse partijcongres een naturalisatieceremonie bijgewoond.

Bij de ceremonie, die werd geleid door interim-minister van Binnenlandse Veiligheid Chad Wolf, werden vijf immigranten officieel Amerikaanse staatsburgers. Trump prees de nieuwe Amerikanen en zei niets over zijn pogingen om zowel legale als illegale immigratie tot een minimum te beperken.

De naturalisatieceremonie was direct controversieel, omdat Trump een officiële ceremonie in het Witte Huis onderdeel maakte van het belangrijkste campagne-evenement in aanloop naar de presidentsverkiezingen van november. Voor Wolf was het leiden van de ceremonie mogelijk een overtreding van de wet die ambtenaren verbiedt om in officiële hoedanigheid bij te dragen aan verkiezingscampagnes.

Vorige week besloot een onafhankelijke waakhond van het Congres nog dat Wolf op ongeldige wijze als minister is aangesteld. Hij is nooit door de Senaat goedgekeurd, maar voert toch al sinds november 2019 de ministeriële taken uit. Deze week is Wolf alsnog officieel genomineerd voor het ministerschap.

Acting DHS Secretary Chad Wolf presides over a naturalization ceremony at the White House during the RNC. His appearance is an apparent violation of the Hatch Act, which prohibits federal employees from performing political activities on duty https://t.co/tz1YGPbJoz pic.twitter.com/N0oLsprTZM — CBS News (@CBSNews) August 26, 2020

Pompeo spreekt uit Israël

Ook opvallend was een toespraak van minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, die via een videoverbinding uit Jeruzalem sprak over het buitenlandbeleid van Trump. Pompeo sprak onder meer zijn waardering uit voor de felle retoriek van Trump tegen China, en het recente herstel van diplomatieke betrekkingen tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten, dat werd bemiddeld door de VS.

Het was voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat een zittende minister van Buitenlandse Zaken onderdeel was van een partijconventie. Normaal houden medewerkers van het ministerie zich verre van zulke partijpolitiek. Een woordvoerder van de presidentscampagne van Democraat Joe Biden zei dinsdag dat de toespraak van Pompeo 'niet alleen misbruik van belastinggeld is, maar ook het belangrijke werk van het ministerie van Buitenlandse Zaken ondermijnt'.

De tweede dag van de Republikeinse Nationale Conventie werd verder gekenmerkt door een reeks toespraken over de economie, de strafrechtelijke hervormingen van de regering-Trump, en de steun van de president voor de christelijke gemeenschap in de VS. De toon was minder vurig dan op maandag, toen verschillende sprekers doembeelden schetsten van een Amerika onder de 'socialist' Joe Biden, met 'weggeworpen heroïne-naalden in parken, rellen in de straten en stroomuitval in de huizen', zoals Trump-adviseur Kimberly Guilfoyle het verwoordde.

Corona is bijzaak

De coronacrisis kwam dinsdag weinig ter sprake, net als de sterk gestegen werkloosheid in de VS. Alleen first lady Melania Trump sprak in haar toespraak sympathie uit voor de Amerikanen die familieleden zijn kwijtgeraakt door het coronavirus, en bedankte de zorgmedewerkers van het land. 'Ondanks het risico voor uzelf en uw eigen families, heeft u uw land voorop geplaatst. Daar zijn mijn man en ik dankbaar voor', klonk het.

Economisch adviseur Larry Kudlow sprak alleen in de verleden tijd over het virus, ondanks de nog altijd stijgende dodentol. Gemiddeld overlijden nog altijd zo'n duizend Amerikanen per dag aan Covid-19. Het totale aantal overlijdens staat op ruim 177.000, blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins-universiteit.

De toespraak van Melania Trump vond dinsdagavond plaats in de tuin van het Witte Huis, waar een honderdtal aanwezigen luisterde zonder onderling afstand te houden en veelal zonder mondmaskers te dragen.

Behalve Melania kwamen ook Eric en Tiffany Trump aan het woord, twee kinderen van de president. In haar toespraak waarschuwde Tiffany ervoor dat Amerikanen 'geestelijk tot slaaf gemaakt worden' door de media, terwijl sommige standpunten worden 'verborgen'. Eric Trump waarschuwde op zijn beurt voor overheidscensuur onder de Democraten, en sprak van een 'gevecht dat alleen mijn vader kan winnen'.

'Alternatieve realiteit'

Het kamp van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden verwijt de Republikeinse partij rondom president Trump een 'alternatieve realiteit' te ensceneren. Op de Republikeinse conventie, die inmiddels twee dagen aan de gang is, wordt volgens de Democraten voorbijgegaan aan de bijna 180.000 mensen die in de Verenigde Staten zijn gestorven aan de gevolgen van het coronavirus.

De uitspraken komen van plaatsvervangend campagnechef Kate Bedingfield. Volgens haar doen de Republikeinen alsof de economie niet in een recessie verkeert en schoolkinderen niet noodgedwongen thuis moeten blijven. 'De voortdurende weigering van president Trump om dit virus serieus te nemen, heeft de VS de ergste uitbraak van de wereld opgeleverd', stelde Bidens campagneteam aan het einde van de tweede dag van de Republikeinse conventie.

De weigering van het partijcongres om 'in het reine te komen met de realiteit' is het bewijs van het 'volledig mislukken van het leiderschap' van de president, aldus de Democraten. Trumps economisch adviseur Larry Kudlow sprak alleen in de verleden tijd over het coronavirus. 'Het Amerikaanse volk kan zich niet veroorloven dat Donald Trump zijn hoofd in het zand blijft steken', zei Bedingfield.

Bij de ceremonie, die werd geleid door interim-minister van Binnenlandse Veiligheid Chad Wolf, werden vijf immigranten officieel Amerikaanse staatsburgers. Trump prees de nieuwe Amerikanen en zei niets over zijn pogingen om zowel legale als illegale immigratie tot een minimum te beperken.De naturalisatieceremonie was direct controversieel, omdat Trump een officiële ceremonie in het Witte Huis onderdeel maakte van het belangrijkste campagne-evenement in aanloop naar de presidentsverkiezingen van november. Voor Wolf was het leiden van de ceremonie mogelijk een overtreding van de wet die ambtenaren verbiedt om in officiële hoedanigheid bij te dragen aan verkiezingscampagnes. Vorige week besloot een onafhankelijke waakhond van het Congres nog dat Wolf op ongeldige wijze als minister is aangesteld. Hij is nooit door de Senaat goedgekeurd, maar voert toch al sinds november 2019 de ministeriële taken uit. Deze week is Wolf alsnog officieel genomineerd voor het ministerschap. Ook opvallend was een toespraak van minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, die via een videoverbinding uit Jeruzalem sprak over het buitenlandbeleid van Trump. Pompeo sprak onder meer zijn waardering uit voor de felle retoriek van Trump tegen China, en het recente herstel van diplomatieke betrekkingen tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten, dat werd bemiddeld door de VS.Het was voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat een zittende minister van Buitenlandse Zaken onderdeel was van een partijconventie. Normaal houden medewerkers van het ministerie zich verre van zulke partijpolitiek. Een woordvoerder van de presidentscampagne van Democraat Joe Biden zei dinsdag dat de toespraak van Pompeo 'niet alleen misbruik van belastinggeld is, maar ook het belangrijke werk van het ministerie van Buitenlandse Zaken ondermijnt'.De tweede dag van de Republikeinse Nationale Conventie werd verder gekenmerkt door een reeks toespraken over de economie, de strafrechtelijke hervormingen van de regering-Trump, en de steun van de president voor de christelijke gemeenschap in de VS. De toon was minder vurig dan op maandag, toen verschillende sprekers doembeelden schetsten van een Amerika onder de 'socialist' Joe Biden, met 'weggeworpen heroïne-naalden in parken, rellen in de straten en stroomuitval in de huizen', zoals Trump-adviseur Kimberly Guilfoyle het verwoordde.De coronacrisis kwam dinsdag weinig ter sprake, net als de sterk gestegen werkloosheid in de VS. Alleen first lady Melania Trump sprak in haar toespraak sympathie uit voor de Amerikanen die familieleden zijn kwijtgeraakt door het coronavirus, en bedankte de zorgmedewerkers van het land. 'Ondanks het risico voor uzelf en uw eigen families, heeft u uw land voorop geplaatst. Daar zijn mijn man en ik dankbaar voor', klonk het.Economisch adviseur Larry Kudlow sprak alleen in de verleden tijd over het virus, ondanks de nog altijd stijgende dodentol. Gemiddeld overlijden nog altijd zo'n duizend Amerikanen per dag aan Covid-19. Het totale aantal overlijdens staat op ruim 177.000, blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins-universiteit.De toespraak van Melania Trump vond dinsdagavond plaats in de tuin van het Witte Huis, waar een honderdtal aanwezigen luisterde zonder onderling afstand te houden en veelal zonder mondmaskers te dragen. Behalve Melania kwamen ook Eric en Tiffany Trump aan het woord, twee kinderen van de president. In haar toespraak waarschuwde Tiffany ervoor dat Amerikanen 'geestelijk tot slaaf gemaakt worden' door de media, terwijl sommige standpunten worden 'verborgen'. Eric Trump waarschuwde op zijn beurt voor overheidscensuur onder de Democraten, en sprak van een 'gevecht dat alleen mijn vader kan winnen'.Het kamp van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden verwijt de Republikeinse partij rondom president Trump een 'alternatieve realiteit' te ensceneren. Op de Republikeinse conventie, die inmiddels twee dagen aan de gang is, wordt volgens de Democraten voorbijgegaan aan de bijna 180.000 mensen die in de Verenigde Staten zijn gestorven aan de gevolgen van het coronavirus.De uitspraken komen van plaatsvervangend campagnechef Kate Bedingfield. Volgens haar doen de Republikeinen alsof de economie niet in een recessie verkeert en schoolkinderen niet noodgedwongen thuis moeten blijven. 'De voortdurende weigering van president Trump om dit virus serieus te nemen, heeft de VS de ergste uitbraak van de wereld opgeleverd', stelde Bidens campagneteam aan het einde van de tweede dag van de Republikeinse conventie. De weigering van het partijcongres om 'in het reine te komen met de realiteit' is het bewijs van het 'volledig mislukken van het leiderschap' van de president, aldus de Democraten. Trumps economisch adviseur Larry Kudlow sprak alleen in de verleden tijd over het coronavirus. 'Het Amerikaanse volk kan zich niet veroorloven dat Donald Trump zijn hoofd in het zand blijft steken', zei Bedingfield.