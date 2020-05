De Amerikaanse president Donald Trump denkt eraan om toch nog een deel van de Amerikaanse bijdrage aan de Wereldgezondheidsorganisatie te betalen, zo blijkt uit een brief die Fox News kon inkijken. Trump zette de betaling van die bijdrage vorige maand nog stop.

Washington is bereid 'te betalen wat China betaalt' aan contributies, staat in een conceptbrief aan de WHO die Fox News kon inkijken. Volgens Fox News-presentator Tucker Carlson zou de president ermee akkoord aan om de brief te ondertekenen. 'Het zou interessant zijn om te weten wie hem overtuigd heeft om dat te doen', aldus het conservatieve nieuwsanker.

Trump zette de betaling van die bijdrage vorige maand nog stop omdat hij vond dat de WHO de coronacrisis niet goed had aangepakt en te weinig kritisch tegenover China staat. In de brief zou staan dat Trump vindt dat de WHO enorm veel potentieel heeft ondanks haar tekortkomingen. Trump wil dan ook dat de VN-organisatie dat potentieel zo goed mogelijk benut, zeker nu we lijden onder een wereldwijde crisis.

'Daarom heb ik beslist dat de VS zullen blijven samenwerken met de WHO', klinkt het. 'China is heel veel verschuldigd aan de wereld en het kan al beginnen met een redelijk bedrag te betalen aan de WHO', aldus nog de brief.

De VS betaalden tot voor kort 400 miljoen dollar per jaar. Als het klopt dat de VS evenveel zullen betalen als China, zou dat neerkomen op een tiende van dat oorspronkelijke bedrag, aldus Fox News.

De VS zijn zwaar getroffen door het coronavirus. In de afgelopen 24 uur zijn 1.237 nieuwe doden als gevolg van het coronavirus geregistreerd, blijkt uit tellingen van de Johns Hopkins-universiteit in Baltimore. In totaal stierven 88.675 mensen in de VS aan het longvirus, het hoogste dodental wereldwijd. Het aantal inwoners in de VS dat is besmet ligt nu op 1.466.682. Wereldwijd zijn ruim 4,6 miljoen mensen geïnfecteerd.

Washington is bereid 'te betalen wat China betaalt' aan contributies, staat in een conceptbrief aan de WHO die Fox News kon inkijken. Volgens Fox News-presentator Tucker Carlson zou de president ermee akkoord aan om de brief te ondertekenen. 'Het zou interessant zijn om te weten wie hem overtuigd heeft om dat te doen', aldus het conservatieve nieuwsanker. Trump zette de betaling van die bijdrage vorige maand nog stop omdat hij vond dat de WHO de coronacrisis niet goed had aangepakt en te weinig kritisch tegenover China staat. In de brief zou staan dat Trump vindt dat de WHO enorm veel potentieel heeft ondanks haar tekortkomingen. Trump wil dan ook dat de VN-organisatie dat potentieel zo goed mogelijk benut, zeker nu we lijden onder een wereldwijde crisis. 'Daarom heb ik beslist dat de VS zullen blijven samenwerken met de WHO', klinkt het. 'China is heel veel verschuldigd aan de wereld en het kan al beginnen met een redelijk bedrag te betalen aan de WHO', aldus nog de brief. De VS betaalden tot voor kort 400 miljoen dollar per jaar. Als het klopt dat de VS evenveel zullen betalen als China, zou dat neerkomen op een tiende van dat oorspronkelijke bedrag, aldus Fox News. De VS zijn zwaar getroffen door het coronavirus. In de afgelopen 24 uur zijn 1.237 nieuwe doden als gevolg van het coronavirus geregistreerd, blijkt uit tellingen van de Johns Hopkins-universiteit in Baltimore. In totaal stierven 88.675 mensen in de VS aan het longvirus, het hoogste dodental wereldwijd. Het aantal inwoners in de VS dat is besmet ligt nu op 1.466.682. Wereldwijd zijn ruim 4,6 miljoen mensen geïnfecteerd.