Voormalig Amerikaans president Donald Trump heeft zaterdag voor het eerst in maanden een lange toespraak gehouden. Hij haalde daarin uit naar de Democraten en virusexpert Anthony Fauci, eiste 10 biljoen dollar van China en gaf aan dat zijn rol niet is uitgespeeld.

De ex-president is verbannen van de grootste sociale media, maar zaterdag kwam hij wel nog eens in de aandacht. Hij hield een toespraak van anderhalf uur op een partijbijeenkomst in de staat North Carolina. Hij sprak er zijn steun uit voor de kandidatuur van partijgenoot Ted Budd voor de Senaatsverkiezingen volgend jaar. Trumps schoondochter Lara Trump had net aangekondigd dat ze zich geen kandidaat zou stellen voor de zetel.

Trump gebruikt zijn invloed bij de Republikeinen om zijn medestanders in de partij vooruit te helpen en critici, zoals de partijgenoten die voor zijn afzetting stemden, te dwarsbomen. Hij sloot eerder al uit dat hij een eigen partij zou starten. De 74-jarige ex-president hintte opnieuw op een deelname aan de presidentsverkiezingen in 2024. Het is een jaar waar hij 'met ongeduld naar uitkijkt', zei hij. 'Onze beweging is niet voorbij', klok het ook. 'Ze is zelfs nog maar net begonnen.' Trump blijft er bij dat er massale fraude werd gepleegd bij de presidentsverkiezing in november 2020. 'De grootste misdaad van de eeuw', noemde hij het.

