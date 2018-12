Trump wil grens met Mexico sluiten als geld voor muur uitblijft

'We zullen gedwongen worden om de zuidgrens volledig te sluiten als de obstructionistische Democraten ons niet het geld geven om de muur te voltooien', tweette Trump, die hen ook vroeg 'de belachelijke wetten over immigratie waarmee ons land opgezadeld zit' te veranderen. Hij ging verder dat het sluiten van de grens een 'winstgevende operatie' zou zijn, omdat de VS volgens hem 75 miljard per jaar verliest door handel te drijven met Mexico onder NAFTA. 'We bouwen een muur of sluiten de zuidgrens', klonk het.

Trump liet al herhaaldelijk zijn ongenoegen blijken over het Nafta-handelsverdrag tussen Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Hij eiste van de andere landen dat het akkoord werd heronderhandeld, en eind november werd een nieuw vervangend akkoord ondertekend.

Daarnaast zei hij ook dat de hulp aan Honduras, Guitemala en El Salvador wordt stopggezet. 'Honduras, Guatemala en El Salvador doen niets voor de Verenigde Staten, behalve ons geld afpakken. Er wordt gezegd dat er zich een nieuwe karavaan aan het vormen is in Honduras, en ze doen er niets aan. We zullen de hulp voor deze drie landen, die al jaren profiteren van de VS, stopzetten!', aldus de president.

De onderhandelingen tussen Democraten en Republikeinen om de 'shutdown' in de Verenigde Staten te beëindigen mislukten donderdag. De gedeeltelijke sluiting van de federale administraties, waardoor honderdduizenden ambtenaren werkloos zijn, zal daardoor nog minstens tot volgende week duren.