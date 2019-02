Trump wil 'geen haast' bij nucleaire deal Noord-Korea

Het gaat om de tweede en laatste dag van de tweede top tussen Trump en Kim, die normaal gezien opnieuw met een gemeenschappelijke verklaring zal worden afgesloten. Trump wil de nucleaire ontwapening van Noord-Korea.

Bij aanvang van de onderhandelingen op donderdag prees Trump tijdens een korte persconferentie in het Metropole Hotel zijn relatie met Kim en zei hij herhaaldelijk dat er 'geen haast' gemoeid is bij de gesprekken. 'Snelheid is niet belangrijk voor mij', aldus de Amerikaanse president. 'Wat belangrijk is, is dat we de juiste deal krijgen.'

'We zullen onze goede dialoog voortzetten', zei Kim dan weer. 'Ik verzeker dat ik mijn best zal doen om goede resultaten te bekomen.'

Woensdag zaten beide leiders achter gesloten deuren samen voor een 20 minuten durend gesprek onder vier ogen. Daarna hadden de deelnemers van de Amerikaanse en Noord-Koreaanse delegatie nog een gezamenlijk diner.