Trump wil dat onafhankelijke controleur aangesteld wordt na huiszoeking

Donald Trump wil dat een onafhankelijke controleur wordt aangesteld in het onderzoek naar materiaal dat in beslag is genomen bij de huiszoeking in Mar-a-Lago.

Trumps advocaten hebben daartoe maandag een klacht ingediend bij een federale rechtbank in Florida.

De advocaten van de oud-president willen dat de onafhankelijke controleur (special master) toegang krijgt tot de documenten die twee weken geleden werden meegenomen tijdens de opzienbarende operatie in zijn resort Mar-a-Lago in Florida. Tot die tijd zou het onderzoek stopgezet moeten worden, zo blijkt uit de klacht van de advocaten van de vroegere president.

De advocaten argumenteren dat de onafhankelijk controleur, bijvoorbeeld een gepensioneerde rechter, moet nagaan of deze documenten beschermd worden onder het presidentiële privilege om bepaalde informatie geheim te houden, en of alle documenten rechtmatig werden meegenomen onder de termen van het huiszoekingsbevel. Daarvoor biedt het onderzoek tot dusver te weinig garanties, menen ze. Eerder bleek dat de FBI de paspoorten van de gewezen president had meegenomen. Die werden intussen terugbezorgd.

‘De hitte neem toe. De druk vergroot’

In het document dat de klacht begeleidt, zit ook een een soort verholen dreigement/handreiking van Trump. ‘President Trump wil dat de minister van Justitie weet dat hij over de raid (de huiszoeking, red.) hoort van mensen over het hele land. Als er één woord is om hun stemming te beschrijven dan is het: “woede”. De hitte neemt toe. De druk vergroot. Wat ik ook kan doen om de hitte en de druk te doen afnemen, laat het ons weten’.

Bij het ministerie van Justitie was de reactie, officieus, dat deze juridische actie rijkelijk laat komt, twee weken na de inbeslagname van 11 mappen met vertrouwelijke documenten. De meeste van de documenten werden intussen geanalyseerd.

De officiële reactie van Justitiewoordvoerder Anthony Coley was kort: ‘De huiszoeking op 8 augustus gebeurde met de toestemming van een federale rechtbank na de vereiste argumentatie. Het departement is zich bewust van de motie (Van Trumps advocaten, red.). De VS zullen voor de rechter antwoorden’.

Trumps resort Mar-A-Lago kreeg op 8 augustus het bezoek van een FBI-team, dat onderzoek voerde naar vertrouwelijke documenten die de oud-president zou hebben meegenomen uit het Witte Huis, en die hij, anderhalf jaar nadat hij het Witte Huis verliet en na veelvuldige onderhandelingen nog altijd niet had teruggegeven. De veiligheidsdienst FBI heeft op 8 augustus dus elf mappen meegenomen, waarvan één als topgeheim bestempelde documenten bevatte. Topgeheim materiaal wordt doorgaans bewaard in speciale overheidsfaciliteiten omdat de openbaarmaking ervan de nationale veiligheid kan aantasten.

De huiszoeking bij Trump heeft veel opzien gebaard in de Verenigde Staten. Zijn aanhang en Trump zelf beschuldigen het ministerie van Justitie ervan dat het de oud-president om politieke redenen in het vizier neemt. Dat blijkt ook uit het document dat Trumps advocaten indienden bij de rechtbank in Florida: ‘President Donald J. Trump is de duidelijke koploper voor de 2024 Republikeinse presidentiële primary en in de 2024 algemene verkiezing, als hij besluit deel te nemen. Justitie is een schild dat Amerikanen beschermt. Het kan niet gebruikt worden als een wapen voor politieke doeleinden’.

Lees ook:

– Na de huiszoeking bij Trump: dreigend geweld in de bananenrepubliek

– Amerikakenner Paul Verhagen over Trump en de FBI: ‘Stiekem hopen veel Republikeinse kandidaten dat dit het einde is van Trump’

– De wraak van Trump: maakt de ex-president kans op een tweede verblijf in het Witte Huis?