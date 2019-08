De Amerikaanse president overweegt een decreet om de veronderstelde anti-conservatieve houding van technologiebedrijven zoals Facebook aan banden te leggen. Dat meldt nieuwssite Politico.

Het Witte Huis maakt werk van een decreet dat de veronderstelde anti-conservatieve vooringenomenheid van socialemedia- en technologiebedrijven zoals Facebook en Twitter moet rechttrekken. Dat meldt de politieke nieuwswebsite Politico, die zich baseert op drie bronnen bekend met het plan van president Donald Trump.

De precieze details van het initiatief zijn tot dusver onduidelijk. Het mogelijke decreet staat nog in een vroege fase en komt er niet meteen.

Wél zou het Witte Huis vastberaden zijn om Silicon Valley tot de orde te roepen. 'Als het internet moet doorgaan voor een egalitair platform maar Twitter eigenlijk een poel is van progressief venijn, dan wil de president tenminste wat eerlijkheid in het systeem', aldus een medewerker van Trump.

Rechtse middens in de Verenigde Staten beklagen zich regelmatig over wat ze ervaren als een anti-conservatieve vooringenomenheid van technologiebedrijven. Zo klonk protest nadat Infowars-boegbeeld Alex Jones werd geweerd door Facebook, Apple en Youtube (Google). Zijn buitenissige samenzweringstheorieën waren er niet langer welkom, klonk het.

Tijdens een socialemediatop in het Witte Huis in juli kondigde Trump aan zulke censuur te willen aanpakken. Afgelopen week tweette hij nog dat hij Google nauw in de gaten houdt nadat berichten opdoken dat een medewerker er ontslagen werd voor zijn conservatieve meningen, meldt Politico nog.