De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag in vijf tweets de beslissing verdedigd troepen terug te trekken uit het noorden van Syrië, waar Turkije op het punt staat binnen te vallen. 'Turkije, Europa, Syrië, Iran, Irak, Rusland en de Koerden zullen nu de situatie moeten uitklaren, en wat ze willen doen met de gevangengenomen IS-vechters in hun buurt', tweette de Republikein.

'De VS waren verondersteld 30 dagen in Syrië te blijven, dat was vele jaren geleden. We bleven en raakten dieper en dieper in de strijd met geen doel in zicht. Toen ik (als president) aankwam in Washington, hield IS lelijk huis in het gebied. Wij versloegen het IS-kalifaat snel voor honderd procent', aldus de bewoner van het Witte Huis. 'Het is tijd voor ons om ons te onttrekken aan deze belachelijk Eindeloze Oorlogen, waarvan veel tribaal waren, en om soldaten terug naar huis te brengen. WIJ ZULLEN VECHTEN WAAR HET IN ONS BELANG NODIG IS, EN ENKEL VECHTEN OM TE WINNEN', blokletterde Trump.

Volgens hem is het nu aan Turkije, Europa, Syrië, Iran, Irak, Rusland en de Koerden om het heft in handen te nemen. 'Ze haten IS allemaal, zijn jarenlang vijanden geweest. Wij zijn 7000 mijl verwijderd en zullen IS opnieuw vernietigen als ze in onze buurt komen!', concludeerde hij. In zijn tweets haalde hij ook stevig uit naar Europa, dat volgens hem Europese IS-strijders die gevangen genomen werden door de VS niet terug wil. 'We hebben jullie een gunst bewezen en nu willen jullie dat we ze in Amerikaanse gevangenissen houden voor een enorme kost', wees hij met de vinger.