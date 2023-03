Donald Trump wil ‘derde wereldoorlog voorkomen’

Donald Trump heeft zaterdag gezegd dat hij de enige presidentskandidaat is die de Verenigde Staten kan ‘redden’ van de ‘oorlogszuchtige Democraten en imbeciele Republikeinen’. Dat zei hij zaterdag op de jaarlijkse conservatieve conventie, die in voorsteden van Washington werd gehouden.

Trump, die zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezingen van 2024 afgelopen november officieel aankondigde, spaarde tijdens zijn toespraak – die een uur en 40 minuten duurde – niets of niemand. ‘We hadden een Republikeinse partij die geleid werd door monsters, neoconservatieven, globalisten, fanatieke aanhangers van open grenzen en imbecielen’, aldus de ex-president, die ook verschillende van zijn partijgenoten bij naam noemde.

Joe Biden

De Amerikaanse kiezers zijn het, volgens Trump, beu om in een land te leven van ‘politieke dynastieën geworteld in beide partijen, verrotte speciale belangen, Chinaliefhebbende politici en aanhangers van eindeloze buitenlandse oorlogen’. Trump keurde ook de Amerikaanse steun aan Oekraïne openlijk af. ‘We krijgen een derde wereldoorlog als er niet snel iets gebeurt. Ik ben de enige kandidaat die deze belofte kan doen: ik zal een derde wereldoorlog voorkomen.’

Trump noemde Joe Biden verder een ‘crimineel’ en verklaarde dat zijn administratie ‘de meeste corrupte uit de geschiedenis is’. ‘Als je mij terug in het Witte Huis zet, zullen we een vrije natie zijn. We zijn momenteel geen vrij land, we hebben geen vrije pers. We hebben niets dat vrij is’, schreeuwde Trump, die naar eigen zeggen de VS ervan wil behoeden een ‘vuile communistische nachtmerrie’ te worden.

De jaarlijkse conservatieve conventie was tot voor kort de belangrijkste bijeenkomst van conservatieve leiders in de VS, maar ze is intussen quasi volledig opgeslokt door Trumps extreemrechtse ‘Make America Great Again’-beweging. De editie dit jaar werd gedomineerd door enkele van de meest toegewijde Trumpisten van het land maar werd door veel Republikeinse leiders en potentiële presidentskandidaten overgeslagen.