Een voormalige woordvoerster van het Witte Huis tijdens het presidentschap van Donald Trump heeft in een boek de 'angstaanjagende driftbuien' van de voormalige president beschreven. Die konden volgens haar enkel gekalmeerd worden door zijn favoriete muziek te draaien.

Dat blijkt uit boekfragmenten die Amerikaanse media hebben gepubliceerd.

In het boek getiteld 'I'll take your questions now' beschrijft Stephanie Grisham een 'temperamentvolle, liegende en seksistische' Trump.

Grisham was tussen juli 2019 en april 2020 woordvoerster. Ze gaf in al die maanden nooit een nochtans gebruikelijke dagelijkse persbriefing. 'Ik wist dat de president vroeg of laat zou willen dat ik het publiek iets zou vertellen dat niet waar was, en dat me zou doen klinken als een idioot', geeft ze in haar boek als uitleg voor het merkwaardige oponthoud in de dagelijkse briefings. Na april 2020 werd ze chef van het kabinet van first lady Melania Trump.

Grisham beweert in haar boek dat de 'angstaanjagende driftbuien' van Trump, die nog steeds massale steun geniet onder Republikeinse kiezers, enkel tot bedaren gebracht konden worden door zijn favoriete muziek te spelen. Het ging onder meer, schrijft ze, om het nummer 'Memory' uit de musical 'Cats'. Trump kreeg daarom de bijnaam 'Music Man'. Er werd door zijn entourage een medewerker aangeduid - Grishams ex Max Miller - om indien nodig de sussende muziek te draaien.

Billen kijken in Air Force One

De voormalige woordvoerster verklaart in haar boek ook dat Trump een medewerkster van haar persdienst naar zijn cabine in Air Force One had laten komen, 'om naar haar billen te kijken'. Trump, schrijft Grisham, gaf zijn woordvoerster de opdracht de vrouw een promotie te bezorgen en haar 'tevreden te houden'. Grisham deed er naar eigen zeggen alles aan om de medewerkster weg te houden van de president.

Verder doet ze enkele details uit de doeken over een ontmoeting tussen Trump en Russisch president Vladimir Poetin in 2019. Volgens Grisham zei Trump tegen Poetin: 'Ik ga je enkele minuten hard aanpakken. Maar dat is voor de camera's, en als die weg zijn, praten we. Begrijp je?' Poetin liet volgens de woordvoerster een bijzonder mooie tolk aanrukken om Trump af te leiden tijdens de gesprekken.

Knappe militairen voor Melania

Grisham, die haar functie bij Melania Trump neerlegde na de bestorming van het Capitool op 6 januari, beschrijft hoe de voormalige president voor het publiek verborgen hield dat hij in 2019 een endoscopisch onderzoek van de dikke darm liet uitvoeren, en weigerde tijdens de procedure de macht tijdelijk over te dragen aan vicepresident Mike Pence. Hij liet het onderzoek geheim houden omdat hij niet wilde dat er grappen zouden gemaakt worden over zijn darmonderzoek.

Stephanie Grisham beschrijft ook, volgens de fragmenten gepubliceerd door The Washington Post en The New York Times, een Melania Trump die steeds vijandiger werd tegenover haar man na onthullingen over zijn affaire met een pornoactrice. Volgens de auteur vroeg de voormalige first lady om zich bij haar publieke optredens te laten vergezellen door een knappe militair om haar man kwaad te maken.

In een reactie laat de gewezen president weten dat zijn voormalige woordvoerster 'erg kwaad en bitter' is, en 'onware' beweringen doet omdat ze daarvoor betaald wordt door een 'naar links neigende uitgever'.

