De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag, op een meeting voor zijn aanhangers in de cruciale swing state Pennsylvania, opnieuw gewaarschuwd dat het mogelijk enkele weken kan duren voor het resultaat van de presidentsverkiezingen van komende dinsdag bekend zal zijn.

'De hele wereld en ons land zal wachten en wachten. Om te weten wie er gewonnen, heeft zal het wekenlang wachten zijn', aldus Trump. 'De derde november zal komen en gaan en we zullen niets weten. Je krijgt een chaotische puinhoop in ons land'.

Met zijn waarschuwing haalde Trump vooral uit naar de stemmen per post. De Republikeinen wilden verhinderen dat de deadline voor die stemmen zou worden verlengd, maar vingen bot. Dat betekent dat stembrieven met een tijdige poststempel effectief meegeteld moeten worden. Ook als ze drie dagen na 3 november zouden arriveren. Als het een nipte race wordt tussen de kandidaten Trump en Biden -wat in Pennsylvania volgens de peilingen het geval is- dreigt het resultaat van de poststemmen bepalend te zijn.

Trump verweet het Amerikaanse Hooggerechtshof met het verlengen van de deadline 'een verschrikkelijk politiek besluit te hebben getroffen'. Hij waarschuwde ook dat het tot een gevaarlijke situatie kan leiden, bij het tellen van de stemmen. Maar meer uitleg voor die waarschuwing gaf de president niet.

Stemmen per post wordt al maanden onder vuur genomen door Trump. Deze manier van stemmen wordt meer door Democratische aanhangers gebruikt, dan bij de Republikeinen. Ook de coronapandemie heeft er al voor gezorgd dat meer mensen hun stem per brief wensen uit te brengen.

