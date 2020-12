De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran woensdag gewaarschuwd dat hij het land 'verantwoordelijk' zal houden in het geval van een dodelijke aanslag tegen Amerikanen in Irak. Het is bijna een jaar geleden dat de Iraanse generaal Qassem Soleimani gedood werd door een Amerikaanse aanval.

'Onze ambassade in Bagdad was zondag het doelwit van meerdere raketten', aldus de uittredende Amerikaanse president op Twitter. De aanval zorgde voor materiële schade maar niet voor dodelijke slachtoffers. 'Raad eens van waar die raketten kwamen: IRAN', aldus Trump op Twitter.

'We vernemen dat er speculatie is over nieuwe aanvallen tegen Amerikanen in Irak. (...) Een vriendschappelijke raad aan Iran: als een Amerikaan gedood wordt, zal ik Iran verantwoordelijk houden. Denk goed na', aldus Trump.

Iran van zijn kant waarschuwde de Amerikaanse autoriteiten maandag om niet voor 'spanningen' te zorgen. De Iraanse generaal Soleimani werd op 3 januari 2020 in Bagdad gedood door een Amerikaanse aanval met een drone.

