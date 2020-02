De Verenigde Staten en de taliban zijn "zeer dicht" bij een akkoord in hun vredesonderhandelingen. Dat stelt de Amerikaanse president Donald Trump donderdag.

'Ik denk dat we heel dicht bij (een akkoord) zijn. We zullen zien', verklaarde Trump tijdens een interview meteen radioprogramma. 'Het wil niet zeggen dat we er een hebben, maar we zullen het binnen dit en twee weken weten.'

Donderdag maakte de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper tijdens een ontmoeting met zijn ambtsgenoten van de NAVO-landen in Brussel bekend dat de VS een de taliban een overeenkomst hebben over een 'geweldbeperking' in Afghanistan voor zeven dagen.

De VS en de taliban voeren in Qatar discrete onderhandelingen, die moeten leiden tot een akkoord over een terugtrekking van Amerikaanse en buitenlandse troepen, in ruil voor compensaties op veiligheidsvlak. Vorig jaar leek een overeenkomst met de taliban ook al dichtbij, maar na een aanslag in Kaboel trok Trump de VS op het laatste moment terug uit de gesprekken.

