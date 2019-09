De Amerikaanse president Donald Trump heeft eerder dit jaar aan de president van Oekraïne gevraagd om een onderzoek te starten naar Hunter Biden, de zoon van voormalig vice-president en huidig Democratisch presidentskandidaat Joe Biden.

Dat melden de Wall Street Journal en de Washington Post vrijdag op basis van ingewijden. Het telefoongesprek tussen Trump en zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelensky zou onderwerp zijn van een in mysterie gehulde klacht door een klokkenluider binnen de Amerikaanse overheid.

In Democratische kringen wordt geschokt gereageerd op de beschuldiging dat Trump een buitenlandse mogendheid zou hebben opgeroepen om materiaal op te duikelen dat een politieke rivaal zou kunnen beschadigen. Het 'morele vandalisme' van Trump is reden om hem uit zijn ambt te verwijderen, schrijft senator en presidentskandidaat Cory Booker op Twitter.

Trump zegt dat 'het niet uitmaakt' wat hij in het telefoongesprek met Zelensky heeft besproken, en bekritiseerde de media-aandacht voor de zaak.

De klacht van de klokkenluider wordt ondertussen onderzocht door de inspecteur-generaal van de Amerikaanse inlichtingengemeenschap. Democraten in het Congres proberen toegang te krijgen tot meer informatie over de klacht, maar de regering-Trump probeert vrijgave van die informatie te voorkomen.

Joe Biden riep vrijdag op tot publicatie van een transcript van het telefoongesprek tussen Trump en Zelensky. 'Als deze berichten kloppen, dan is er echt geen grens aan de bereidheid van president Trump om zijn macht en ons land te misbruiken', aldus Biden.

Eerder zou Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van Trump, al verschillende ontmoetingen hebben gehouden met Oekraïense functionarissen om op te roepen tot onderzoek naar een gasbedrijf dat werd geadviseerd door Hunter Biden. Dat bedrijf, Burisma Holdings, werd eerder onderzocht door een Oekraïense topaanklager. Hij werd onder druk van de internationale gemeenschap, waaronder de regering-Obama en vice-president Biden, ontslagen vanwege corruptie. Giuliani claimt, zonder daarvoor bewijs te leveren, dat Biden de aanklager heeft laten ontslaan om zijn zoon uit de problemen te helpen.

Volgens een Oekraïense official die sprak met CNN was het onderzoek naar het gasbedrijf al stilgelegd voordat de aanklager werd ontslagen. Bovendien is onduidelijk of Hunter Biden zelf doelwit was van het onderzoek.