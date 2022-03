Donald Trump heeft de Russische president Vladimir Poetin, te midden van de oorlog in Oekraïne, opgeroepen om mogelijk compromitterende informatie te onthullen die hij zou hebben over de zoon van de Amerikaanse president Joe Biden, Hunter.

De voormalige Republikeinse president komt daarmee terug op beschuldigingen die hij al meermaals heeft geuit, met name tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen in 2020, en die door de betrokkene zijn ontkend.

Hunter Biden is een van de favoriete doelwitten van Donald Trump. Het Trumpkamp heeft al geregeld kritiek geuit omdat de 'onstuimige' zoon van Biden economische belangen had in Oekraïne en China toen zijn vader vicepresident was onder Barack Obama (2009-2017).

In een interview dat dinsdag werd uitgezonden door het rechts-conservatieve mediakanaal 'Real America's Voice', beweerde Trump dat de vrouw van een burgemeester van Moskou 3,5 miljoen dollar had gegeven aan Hunter Biden en zijn 'familie'. 'Dat is een hoop geld', zei Trump vanuit zijn huis in Florida. 'Ze gaf hem 3,5 miljoen dollar en ik denk dat Poetin daar wel een antwoord op heeft. Ik denk dat hij het openbaar moet maken.'

Trump had Joe Biden tijdens een debat in aanloop naar de presidentsverkiezingen al gevraagd 'waarom de vrouw van de burgemeester van Moskou 3,5 miljoen dollar heeft gegeven aan uw zoon.' 'Dat is niet waar', antwoordde de Democraat.

Lees meer Hunter Biden (52), het zwarte schaap van de familie Biden, is het voorwerp van een onderzoek inzake belastingontduiking, witwaspraktijken en onrechtmatig lobbyen. Het bevreemdende is dat elementen uit het onderzoek eind 2020 als fake werden beschouwd door nieuwsmedia. Twitter blokkeerde zelfs de berichtgeving. Lees: De zaak-Hunter Biden: hoe fake news over hem ineens echt werd

