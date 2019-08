De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat zijn Franse collega Emmanuel Macron hem om zijn goedkeuring heeft gevraagd om de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif op de Top van de G7 in Biarritz uit te nodigen.

Zafir was zondag kort in de Franse badstad waar hij Macron ontmoette. Die laatste voert zijn inspanningen op om het nucleair akkoord van 2015 met Teheran te redden dat Washington heeft opgezet. Ondertussen lopen de spanningen in de Golf op. 'Ik wist dat hij (Zarif) zou komen', zei Trump tegenover verslaggevers. 'President Macron vroeg mijn goedkeuring.'

De bewoner van het Witte Huis voegde eraan toe een goede relatie te hebben met de bewoner van het Elysée. 'Ik wist alles wat hij deed en ik keurde alles goed wat hij deed'. 'Ik zei dat als u dat wilt doen, dan is dat OK, ik beschouw dat helemaal niet respectloos.'

Trump zei dat de tijd niet rijp is om rechtstreeks met Iran te praten en weigerde te zeggen of hij via Frankrijk een boodschap aan Zarif heeft gestuurd. 'Laat Iran opnieuw rijk zijn', zei de Amerikaanse president. 'Iran heeft echt een kans om zichzelf herop te bouwen en een grote natie te zijn', aldus Trump. 'Zij moeten stoppen met terrorisme', waarschuwde hij.

De VS hebben het nucleair akkoord in mei opgezegd en de handelssancties ten aanzien van Iran opgevoerd. Dat leidde tot verhoogde spanningen tussen Iran, de VS en Groot-Brittannië, onder meer in de Straat van Hormuz, een belangrijke scheepvaartroute voor petroleumtankers in de Golf. Zarif sprak in Biarritz drie uur lang met zijn Franse ambtgenoot Jean-Yves Le Drian en een halfuur met president Macron.

Volgens het Elysée waren er ook Britse en Duitse diplomaten bij die gesprekken aanwezig.

olgens de omgeving van Macron waren de gesprekken positief en zullen de discussies verdergezet worden. Zarif zelf tweette na afloop dat 'de weg moeilijk is', maar dat het 'de moeite loont om het te proberen'.

De Duitse Bondskanselier Angela Merkel zei zondagavond dat de aanwezigheid van Zarif in Biarritz niet kadert in de bijeenkomst van de G7. 'Het is een parallelle bijeenkomst op dezelfde plaats'. Merkel zei wel dat alle pogingen om de spanningen met Iran te doen afnemen, toe te juichen zijn.

In Teheran zelf sprak president Hassan Rowhani zijn steun uit voor de inspanningen voor meer diplomatie. 'Wanneer het me duidelijk is dat een ontmoeting kan helpen de problemen van het Iraanse volk op te lossen, dan zou ik het zeker doen.'

De president verdedigde het blitzbezoek van zijn minister aan Biarritz. Twintig procent bereiken van wat Iran wil is 'beter dan niets'.

In Iran is er wijdverbreide speculatie dat Rowhani en Trump elkaar zouden kunnen ontmoeten op de Algemene Vergadering van de VN in New York volgende maand. Beiden zullen daar aanwezig zijn.