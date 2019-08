De Amerikaanse president Donald Trump brengt woensdag een bezoek aan El Paso (Texas) en Dayton (Ohio), twee steden die het voorbije weekend werden getroffen door een grote schietpartij. Trump ontkende bij zijn vertrek dat hij de haat en verdeeldheid in het land heeft aangewakkerd. 'Mijn retoriek brengt mensen samen', zo stelde hij.

Trump brengt woensdag eerst een bezoek aan Dayton, waar een schietpartij had plaatsgevonden die aan negen mensen het leven heeft gekost. Over de achtergrond van de schietpartij bestaat nog geen duidelijkheid. Na het bezoek aan Dayton zakt de president af naar El Paso, waar 22 mensen gedood werden door een racistische schutter. Bij het verlaten van het Witte Huis kwam Trump nog even terug op de kritiek die de voorbije dagen tegen hem werd geuit. Tegenstanders stellen dat Trump met forse uitspraken, tegen onder meer migranten en Mexicanen, heeft bijgedragen tot een klimaat waarin racistische schietpartijen kunnen plaatsvinden. De recente schietpartijen 'hebben niets te maken met president Trump', sprak Trump zelf.

De beschuldigingen voor het aanwakkeren van rassenhaat zijn volgens hem afkomstig van 'mensen die daar politiek profijt uit willen halen'. 'Ik denk dat mijn retoriek mensen samenbrengt. Ons land doet het ongelooflijk goed', zo verklaarde hij nog. 'Ik maak me zorgen over de opgang van gelijke welke haatgroepering. Ik hou daar niet van.' Trump heeft eerder al aangekondigd dat hij werk wil maken van strengere controles van mensen die wapens wil aankopen. Hij beklemtoonde woensdag dat er een grote 'politieke appetijt' bestaat voor die 'background checks'.

Voor een beperking van het aantal types wapens dat mag verkocht worden, kan volgens hem geen consensus gevonden worden. Zowel in Dayton als in El Paso is er protest gepland tegen het bezoek van Trump. Het Democratische Congreslid Veronica Escobar, die El Paso vertegenwoordigt, heeft ook geweigerd om Trump te ontmoeten.