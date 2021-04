Roger Stone, die enige tijd adviseur was van de Amerikaanse ex-president Donald Trump, wordt aangeklaagd omdat hij de Amerikaanse overheid ongeveer twee miljoen dollar aan belastingen schuldig zou zijn.

Stone zou met zijn vrouw Nydia een constructie hebben opgezet om hun persoonlijke inkomen te verbergen en zo belasting te ontduiken, zodat ze een luxe levensstijl konden onderhouden. Het koppel zou tussen 2007 en 2011 1,5 miljoen dollar aan belastingen niet betaald hebben, meldt nieuwszender CNN. In 2018 kwam daar nog eens 407.000 dollar bij.

Stone noemt de aantijgingen in een reactie 'belachelijk'. 'De overheid is zich er goed van bewust dat mijn vrouw en ik tijdens mijn tweejarige strijd tegen het extreem corruptie Mueller-onderzoek op het randje van het bankroet zijn beland. Ik kon rondkomen via mijn bedrijf Drake Ventures', zei hij. 'Mijn huidige levenstijl als overdadig omschrijven zal in de rechtbank belachelijk overkomen. De politieke motivatie van het justitiedepartement zal tijdens het proces overduidelijk zijn.'

Stone was een vertrouweling van Trump en werkte als strategisch medewerker bij de Republikeinse partij. Daar deed hij onder meer achtergrondonderzoek naar politieke tegenstanders.

Stone was al veroordeeld tot drie jaar celstraf wegens liegen tegen het Amerikaanse congres, belemmering van de rechtsgang en het beïnvloeden van getuigen. Deze aantijgingen kwamen naar boven tijdens het onderzoek naar Russische bemoeienis in de Amerikaanse presidentiële verkiezingen van 2016. Trump heeft deze celstraf kwijtgescholden.

