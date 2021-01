Het Witte Huis bevestigt dat Donald Trump gratie verleent aan zijn vroegere campagneleider Steve Bannon.

Steve Bannon, die ook kort in Trumps Witte Huis werkte als ideoloog, geraakte naderhand in onmin - onder meer omdat hij volop lekte over onenigheid, en hij in de verguizende termen roddelde over zijn tegenpolen binnen de ploeg van Trump: Ivanka Trump en haar echtgenoot Jared Kushner.

De voorbije zomer verzeilde hij in juridische problemen nadat uit onderzoek was gebleken dat hij en anderen geld dat ze inzamelden om de muur met Mexico te financieren voor privédoeleinden gebruikten. In totaal was 25 miljoen dollar ingezameld bij Trumpaanhangers en vele miljoenen daarvan werden niet aan de muur besteed. Volgens berekeningen zou Bannon zichzelf één miljoen toegekend hebben, hoewel uitdrukkelijk was beloofd dat de organisatoren geen cent zouden opstrijken.

Beelden van een zongebrande Bannon die van een verblijf op een jacht naar New York was gekomen om voor de rechter te verschijnen deden de ronde. Het proces zou in mei van dit jaar gevoerd worden.

Sinds de bestorming van het Capitool is Bannon ook tijdelijk van sociale media gebannen.

De terugkeer van het moeras

Trump zal naar verwachting nog zowat vele tientallen mensen gratie verlenen in de enkele uren dat hij president blijft.

Amerikaanse media verwachten niet langer dat hij zichzelf of zijn familie gratie zal verlenen. Dat zou zijn kansen op veroordeling in het impeachmentproces in de Senaat vergroten.

Of de gratie voor Bannon iets uithaalt, valt nog af te wachten. Momenteel is hij voor een federale rechtbank aangeklaagd. Voor die federale aanklachten werkt de gratie. Maar de zaak kan getransfereerd worden naar een rechtbank van de staat New York en dan geldt de gratie niet langer.

Bannon werd in augustus 2016 de leider van de Trumps presidentscampagne. Hij slaagde erin de latere president tijdens zijn meetings te laten focussen op enkele populistische slogans: leg het moeras droog, laat Mexico voor de muur betalen etc.

Het zal aan weinigen ontgaan dat hij nu door het moeras een helpende hand wordt toegestoken, nadat hij van de muur profiteerde.

Steve Bannon, die ook kort in Trumps Witte Huis werkte als ideoloog, geraakte naderhand in onmin - onder meer omdat hij volop lekte over onenigheid, en hij in de verguizende termen roddelde over zijn tegenpolen binnen de ploeg van Trump: Ivanka Trump en haar echtgenoot Jared Kushner. De voorbije zomer verzeilde hij in juridische problemen nadat uit onderzoek was gebleken dat hij en anderen geld dat ze inzamelden om de muur met Mexico te financieren voor privédoeleinden gebruikten. In totaal was 25 miljoen dollar ingezameld bij Trumpaanhangers en vele miljoenen daarvan werden niet aan de muur besteed. Volgens berekeningen zou Bannon zichzelf één miljoen toegekend hebben, hoewel uitdrukkelijk was beloofd dat de organisatoren geen cent zouden opstrijken.Beelden van een zongebrande Bannon die van een verblijf op een jacht naar New York was gekomen om voor de rechter te verschijnen deden de ronde. Het proces zou in mei van dit jaar gevoerd worden.Sinds de bestorming van het Capitool is Bannon ook tijdelijk van sociale media gebannen.Trump zal naar verwachting nog zowat vele tientallen mensen gratie verlenen in de enkele uren dat hij president blijft.Amerikaanse media verwachten niet langer dat hij zichzelf of zijn familie gratie zal verlenen. Dat zou zijn kansen op veroordeling in het impeachmentproces in de Senaat vergroten.Of de gratie voor Bannon iets uithaalt, valt nog af te wachten. Momenteel is hij voor een federale rechtbank aangeklaagd. Voor die federale aanklachten werkt de gratie. Maar de zaak kan getransfereerd worden naar een rechtbank van de staat New York en dan geldt de gratie niet langer.Bannon werd in augustus 2016 de leider van de Trumps presidentscampagne. Hij slaagde erin de latere president tijdens zijn meetings te laten focussen op enkele populistische slogans: leg het moeras droog, laat Mexico voor de muur betalen etc. Het zal aan weinigen ontgaan dat hij nu door het moeras een helpende hand wordt toegestoken, nadat hij van de muur profiteerde.