De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdagavond gratie verleend aan Roger Stone, de gewezen campagne-adviseur die werd veroordeeld wegens het beïnvloeden van getuigen en liegen tegen onderzoekers in het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller.

Stone werd in februari veroordeeld tot veertig maanden celstraf, maar was nog vrij in afwachting van verdere juridische stappen. Vrijdagochtend besloot een rechtbank echter dat hij volgende week wél de gevangenis in zou moeten.

In een vurige verklaring schrijft de perswoordvoerster van het Witte Huis vrijdag dat Stone een 'slachtoffer van de Rusland-hoax' is, en dat hij werd veroordeeld met dank aan 'de onbeheersbare Mueller-aanklagers, wanhopig op zoek naar opvallende krantenkoppen om hun gefaalde onderzoek te compenseren'.

Woordvoerster Kayleigh McEnany zegt ook dat Stone in gevangenschap een 'medisch risico' zou lopen, zonder daarbij expliciet te noemen dat het coronavirus flink huishoudt in veel van de overvolle gevangenissen die de Verenigde Staten tellen. 'Roger Stone heeft al zwaar geleden', klinkt het ten slotte. 'Hij werd zeer oneerlijk behandeld, net als vele anderen in deze zaak. Roger Stone is nu een vrij man!'

Stone loog over contact met Wikileaks

Uit de rechtszaak tegen Stone bleek dat hij tijdens de presidentscampagne van 2016 in contact stond met Wikileaks-oprichter Julian Assange, en ogenschijnlijk informatie had over documenten die de klokkenluidersorganisatie zou publiceren over Trumps tegenstander Hillary Clinton. Stone informeerde de Trump-campagne over de aanstaande onthullingen, maar loog vervolgens tegen het Congres over zijn contacten.

Door gratie te verlenen aan Stone, zorgt Trump er alleen voor dat hij zijn straf niet hoeft uit te zitten. Zijn veroordeling blijft wel in stand.

De prominente Democratische senator Adam Schiff, een van de belangrijkste tegenstanders van de president tijdens zijn impeachment, zegt vrijdagavond dat 'er nu twee rechtssystemen zijn in Amerika: één voor de criminele vrienden van Trump, en één voor alle anderen'.

De flamboyante Stone was voor de Trump-campagne al decennialang actief in de Republikeinse politiek. Hij is berucht om zijn controversiële campagnestijl, waarbij hij er niet voor terugdeinst om misinformatie te verspreiden. Zo gaf hij al in 1972 geld aan een rivaal van Richard Nixon uit naam van een niet-bestaande socialistische organisatie, alvorens het 'bewijs' van die connectie te laten uitlekken aan de pers. Op zijn rug heeft Stone nog altijd een tatoeage van Nixon.

