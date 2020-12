De Amerikaanse president Donald Trump heeft gratie verleend aan 15 personen, onder wie zijn oud-campagne-adviseur George Papadopoulos en de Nederlandse advocaat Alex van der Zwaan. Beide figuren speelden een rol in het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar een vermeende samenzwering tussen Rusland en Trumps campagneteam in 2016.

Dat Trump in zijn laatste dagen in het Witte Huis gratie zou verlenen aan zijn veroordeelde getrouwen werd al geruime tijd verwacht. Onlangs verleende hij gratie aan oud-adviseur Michael Flynn, die tegen de FBI had gelogen over zijn contacten met de Russische ambassadeur, en eerder ook aan voormalig politiek medewerker Roger Stone. Die kreeg een celstraf voor liegen tegen het Congres, belemmering van de rechtsgang en het ongepast beïnvloeden van getuigen.

De Nederlandse advocaat Alex van der Zwaan werd in april 2018 veroordeeld tot dertig dagen celstraf. Van der Zwaan moest de cel in wegens valse verklaringen tegenover de FBI en kreeg behalve de gevangenisstraf ook 20.000 dollar boete opgelegd. Hij is de eerste persoon die werd veroordeeld in het kader van het Mueller-onderzoek. Van der Zwaan had volgens de Amerikaanse rechter gelogen of gezwegen over activiteiten in Oekraïne en zijn connecties met Rick Gates.

Gates was een adviseur van Trump die samen met een ex-campagnechef van Trump, Paul Manafort, tot de hoofdverdachten werden gerekend en later werden veroordeeld.

Papadopoulos werd in september 2018 veroordeeld tot twee weken cel en 200 uur werkstraf nadat hij had toegegeven tegen de FBI te hebben gelogen over contacten met Rusland tijdens zijn werk voor de Trump-campagne. Hij had contact met een Britse hoogleraar die zei dat Rusland schadelijke informatie over Trumps tegenstander Hillary Clinton had.

Dinsdagavond werd bekend dat Trump 15 gratiebesluiten heeft ondertekend. Behalve Van der Zwaan en Papadopoulos, krijgen ook Duncan Hunter, Chris Collins en Nicolas Slatten gratie. Hunter, een voormalig Republikeins lid van het Huis van Afgevaardigden, werd in maart veroordeeld voor fraude met campagnegeld. Collins, een ander Republikeins oud-parlementslid, bekende in september vorig jaar schuld aan fraude en meineed. Slatten, een huurling werkzaam bij het paramilitaire beveiligingsbedrijf Blackwater, zat een levenslange gevangenisstraf uit voor zijn rol in een slachting op een plein in Bagdad.

Volgens ingewijden zou Trump ook overwegen om zijn kinderen Donald jr., Eric en Ivanka en zijn schoonzoon Jared preventief gratie te verlenen. Daarnaast heeft hij geopperd dat hij ook zichzelf gratie zal verlenen.

Een presidentieel gratiebesluit vrijwaart iemand weliswaar van federale rechtsvervolging, maar betekent niet dat iemand niet vervolgd kan worden onder het strafrecht van een afzonderlijke staat.

