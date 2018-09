Trump verdedigt rechter Kavanaugh, maar sluit niet uit dat hij zich later bedenkt

Twee vrouwen hebben Brett Kavanaugh inmiddels beschuldigd van aanranding. Een van hen, Christine Blasey Ford, zal donderdag in de Senaat getuigen over haar ervaring met Kavanaugh, op hun middelbare school.

'Het is mogelijk dat zij overtuigend zullen zijn', aldus Donald Trump woensdag over de vrouwen die de aantijgingen maken. 'Ik kijk ernaar uit om haar te zien', zei hij even later over Ford. 'Ik kan van alles overtuigd worden.'

Maar tijdens een lange en chaotische persconferentie in New York noemde hij de beschuldigingen ook 'dikke, vette oplichting' door de Democraten, die volgens hem de benoeming van Kavanaugh willen doen ontsporen. De aantijgingen noemde hij 'allemaal onwaar' en Kavanaugh is volgens Trump 'een van de beste mensen die ik ooit heb ontmoet'.

De president begon zelf over de aantijgingen van wangedrag die verschillende vrouwen tegen hemzelf hebben gemaakt. 'Ik heb veel valse beschuldigingen tegen mij gehad', zei hij. 'Mensen willen beroemdheid, ze willen geld, wat dan ook. Dus als ik dit zie, dan zie ik het anders dan iemand die het thuis op televisie ziet.'

Rosenstein 'liever niet' ontslagen

Trump was in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Daar heeft hij naar eigen zeggen een ontmoeting met de Canadese premier Justin Trudeau geweigerd, 'omdat zijn importtarieven te hoog zijn'. 'Hij lijkt dat niet te willen veranderen en ik heb gezegd: "Vergeet het maar"', aldus Trump. Een woordvoerder van Trudeau ontkent dat de Canadese premier een gesprek met Trump had aangevraagd.

Nadat Washington dagenlang bol stond van geruchten over het vertrek van Rod Rosenstein, de onderminister van Justitie, zei Trump dat hij hem liever niet zou ontslaan. Rosenstein is binnen het ministerie hoofdverantwoordelijke voor het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller.

The New York Times berichtte vorige week dat Rosenstein met collega's zou hebben overlegd over het heimelijk opnemen van gesprekken met Trump, en het optrommelen van kabinetsleden om de president af te zetten. Onder de Amerikaanse grondwet kan dat, als de vice-president en een meerderheid van het kabinet ervan overtuigd zijn dat de president fysiek of mentaal niet in staat is om zijn ambt uit te voeren.

'We hebben een goed gesprek gehad', zei Trump over Rosenstein. 'Hij zegt dat hij het nooit heeft gezegd, hij gelooft het niet, hij krijgt van mij veel respect. Hij is heel aardig, en we zullen het zien.' Oorspronkelijk zou Trump donderdag spreken met Rosenstein over zijn toekomst, maar volgens de president wordt dat mogelijk uitgesteld in verband met de hoorzitting rond Kavanaugh.

'Meneer de Koerd'

Trump verlengde de persconferentie, die uiteindelijk ruim 80 minuten duurde, meermaals om extra vragen van journalisten te beantwoorden. 'Ik wil altijd met een goede eindigen', zei hij. De president citeerde daarbij zanger Elton John: 'Als je dat laatste nummer speelt en hij is goed, kom dan niet meer terug.'

De persconferentie kende nog enkele opvallende momenten, zoals toen hij een Koerdische journalist aansprak als 'meneer de Koerd'. Trump zei verder dat hij 'nog steeds houdt' van The New York Times, die hij doorgaans bestempelt als de 'failing New York Times' en verspreider van 'fake news'.

Ook berichtgeving over het hoongelach van wereldleiders tijdens de toespraak die Trump voor de Verenigde Naties gaf, is volgens hem nepnieuws. 'Ze lachten me niet uit, ze lachten me toe', zei hij. De wereldleiders 'respecteren wat ik heb gedaan' en 'hadden lol met me', claimde Trump. Tijdens de VN-toespraak, waarin de president zichzelf op de borst klopte over zijn prestaties, zei hij nog dat hij het gelach 'niet verwachtte'.